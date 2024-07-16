По мнению Рийны Солман («Отечество»), в интересах изменения мышления самих жителей Ласнамяэ сейчас крайне важно переименовать расположенный в Таллинне Московский бульвар в Киевский, пишет Rus.ERR.
Рийна Солман объяснила переименование Московского бульвара необходимостью изменить мышление жителей Ласнамяэ
В ответ на комментарий депутата Таллиннского горсобрания от Центристской партии Кайрет Реммак-Грассманн, в котором она заявила, что Московский бульвар в Таллинне уже давно был бы переименован, если бы нынешняя коалиция этому не препятствовала, Рийна Солман ответила, что Центристская партия находилась у власти в Таллинне уже более 20 лет, но не предприняла ни малейшей попытки переименовать Московский бульвар, построенный оккупантами в Ласнамяэ еще в 1981 году.
«В интересах изменения мышления самих жителей Ласнамяэ сейчас крайне важно переименовать Московский бульвар в Киевский. Чтобы они каждый день помнили, что мир никогда не простит преступлений против человечности. В том числе и тех, которые русские оккупанты совершили в Эстонии», - заявила Солман.