Рийна Солман объяснила переименование Московского бульвара необходимостью изменить мышление жителей Ласнамяэ

В ответ на комментарий депутата Таллиннского горсобрания от Центристской партии Кайрет Реммак-Грассманн, в котором она заявила, что Московский бульвар в Таллинне уже давно был бы переименован, если бы нынешняя коалиция этому не препятствовала, Рийна Солман ответила, что Центристская партия находилась у власти в Таллинне уже более 20 лет, но не предприняла ни малейшей попытки переименовать Московский бульвар, построенный оккупантами в Ласнамяэ еще в 1981 году.