ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПРОЩЕ Эстонский стартап упрощает приобретение пакетных туров

На платформе Travely объединены пакетные туры всех ведущих туроператоров Эстонии, что позволяет клиенту по одному поисковому запросу найти наиболее подходящий. На портале можно сравнивать разные путешествия, быстро бронировать и удобно оплачивать их с телефона или компьютера. Кроме того, за покупки пользователь получает бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты будущих поездок.

«Как в мире в целом, так и в Эстонии все больше клиентов предпочитают с удобством совершать покупки в интернете. Несмотря на то, что создано множество сред для бронирования отелей и авиабилетов, не существует единой и удобной среды для покупки начинающихся в Эстонии пакетных туров, где клиенты могли бы легко сравнить предлагаемые варианты. Кроме того, международные платформы не могут обеспечить поддержку клиентов на местном языке», - рассказала основатель и исполнительный директор стартапа Travely.ee Татьяна Архипова.