Бывшая многолетняя руководительница туроператора Tez Tour создала новый туристический стартап Travely.ee. Это современное онлайн-турагентство, которое значительно упрощает для эстонских клиентов поиск, сравнение и покупку пакетных туров.
Для подписчиков
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПРОЩЕ ⟩ Эстонский стартап упрощает приобретение пакетных туров
На платформе Travely объединены пакетные туры всех ведущих туроператоров Эстонии, что позволяет клиенту по одному поисковому запросу найти наиболее подходящий. На портале можно сравнивать разные путешествия, быстро бронировать и удобно оплачивать их с телефона или компьютера. Кроме того, за покупки пользователь получает бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты будущих поездок.