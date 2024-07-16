Жуткий финал Кубка Америки: в драках погибли пять человек

В ходе беспорядков было арестовано более 20 человек. А в результате вспыхнувших драк погибло пятеро.

«Всего в стране было обработано более 5 000 вызовов, связанных с драками и различными массовыми собраниями людей. Кроме того, было наложено 1200 штрафов. На данный момент речь идет о 25 арестах, связанных с драками», - сказал Рохас.

«Всего у нас было 1322 драки, в результате которых, к счастью, было получено только 26 легких травм. Большинство — ножевые ранения», - сказал глава полиции Боготы Мануэль Гуальдрон.