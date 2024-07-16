ДЕНЕГ КАК ГРЯЗИ Государство выделит Eesti Raudtee более двух миллионов евро

Работы будут включать реконструкцию обеих пассажирских платформ на станции Лехтсе и строительство переезда. Один из перронов на станции Янеда также будет адаптирован для более высокоскоростных поездов. Например, зоны безопасности на реконструируемых платформах будут увеличены до 1,5 метров вместо полуметра. Новые перроны также будут оборудованы более устойчивыми к атмосферным воздействиям павильонами со стенами.