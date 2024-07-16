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ДЕНЕГ КАК ГРЯЗИ Государство выделит Eesti Raudtee более двух миллионов евро

BNS
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Банкноты евро. Фото иллюстративное.
Банкноты евро. Фото иллюстративное. Фото: Via Www.imago-images.de

В следующем году Министерство климата выделит железнодорожному предприятию Eesti Raudtee 2,25 миллиона евро, чтобы сделать перроны на станциях Лехтсе и Янеда более удобными для пассажиров и безопасными.

Работы будут включать реконструкцию обеих пассажирских платформ на станции Лехтсе и строительство переезда. Один из перронов на станции Янеда также будет адаптирован для более высокоскоростных поездов. Например, зоны безопасности на реконструируемых платформах будут увеличены до 1,5 метров вместо полуметра. Новые перроны также будут оборудованы более устойчивыми к атмосферным воздействиям павильонами со стенами.

Работы по модернизации будут финансироваться за счет средств, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов.

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