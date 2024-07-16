Выдававшие себя за работников банка LHV мошенники выманили у трех мужчин почти 25 000 евро

Перевод: Павел Соболев

В понедельник в полицию обратился сначала 54-летний мужчина, а затем 60- и 63-летний тартусцы, которые начали одинаково объяснять свою беду: им пришло электронное письмо якобы от банка LHV.

В письме сотрудник банка просил их обновить свою контактную информацию, для чего им предагалось нажать на ссылку, ведущую в их интернет-банк.

Все трое мужчин так и сделали, но вскоре им пришлось обнаружить, что они потеряли свои деньги. Было замечено, что с их счетов было сделано несколько переводов на зарубежные счета.

Трое тартусцев потеряли в общей сложности почти 25 000 евро. Наибольшую сумму утратил 60-летний тартусец, со счета которого пропало 15 410 евро. Самая младшая жертва должна была смириться с убытком в размере 4251 евро, самая старшая, 63-летняя, потеряла 4400 евро.

Подобные мошенничества - не новая тактика мошенников, а практика, сложившаяся на протяжении многих лет. Полиция неоднократно предупреждала, что в последние годы мошенничество с использованием интернет-банков и Smart-ID стало обычным явлением. PPA просит не открывать подозрительные ссылки и сообщать в полицию о возможном мошенничестве.