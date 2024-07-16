НЕ ЗАБУДЬТЕ Эти работы в саду следует завершить как можно скорее

Осеннее внесение удобрений улучшает зимовку многолетних растений и урожай следующего года. Подходящее время для осенней подкормки – июль-август, когда листья еще зеленые. В этом случае растения смогут использовать содержащиеся в удобрении питательные вещества и набраться сил перед длинной зимой, пишет Iltalehti.

Особенно выгодна осенняя подкормка для молодых саженцев и капризных растений. Осеннее удобрение содержит фосфор, калий и микроэлементы.

«Растение, которое пожелтело или перестало расти, не получает из грунта питательные вещества», - говорит Риикка Керттула, консультант по садоводству финской компании Biolan.

Цветочные почки следующего года у многолетних растений формируются уже в августе. Поэтому важно, чтобы яблони, груши, смородина, крыжовник и клубника, а также многолетние декоративные растения получили осенние удобрения достаточно рано.

Осенью растениям для подготовки к зиме необходимы удобрения, не содержащие азота. «Растения, получившие слишком много азота, легко замерзают зимой», - напомнила Керттула.

Полезные советы

Многолетние растения

Рассыпьте удобрение по свободной площади вокруг растения и затем слегка сгребите верхний слой. Это поможет растению эффективно использовать питательные вещества. Например, ягодные кустарники, плодовые деревья, клубника и все многолетние декоративные растения выигрывают от осенней подкормки.

Газон

Продолжайте вносить удобрения и осенью, но более экономно. На ухоженном газоне меньше шансов появления сорняков и мха. Регулярно косите, так как высокая трава с большей вероятностью пострадает во время зимних холодов.