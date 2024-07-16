Центристская партия призывает власти решить проблему медленного и дорогого интернета в Эстонии

«Недопустимо, чтобы государство бездействовало, пока жители Эстонии платят одну из самых высоких цен за одно из самых медленных интернет-соединений в Европе», - заявил Вадим Белобровцев, заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии.

«Это постыдная ситуация, в которой вмешательство государства крайне необходимо. Министр и его ведомство должны разработать меры по улучшению ситуации», - заявил он.

Белобровцев отметил, что если в Литве Telia предлагает интернет со скоростью до 250 Мбит/с за 14-16 евро в зависимости от условий договора, то в Эстонии ни Telia, ни Elisa не предлагают за эти деньги даже самое медленное постоянное соединение: Elisa берет 18 евро за самый медленный домашний интернет - 15 Мбит/с - 18 евро, а Telia - 19 евро в месяц за соединение со скоростью 20 Мбит/с.

«Помимо непомерно дорогих интернет-услуг, у Эстонии также имеются проблемы со скоростью соединения. По данным Европейской комиссии, в прошлом году только 35,5 процента пользователей проводного интернета в Эстонии использовали соединение со скоростью не менее 100 Мбит/с. Эстония заняла 26-е место среди 27 стран-членов ЕС, уступив только Греции», - сказал Белобровцев.

По словам Вадима Белобровцева, телекоммуникационные компании в Эстонии получают приличную прибыль и не имеют особой мотивации улучшать качество услуг и делать их более доступными.

«Представители Департамента конкуренции и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора не знают, как можно изменить ситуацию, ссылаясь на то, что у нас олигополистический рынок, то есть провайдеров немного, и им выгоднее следить за деятельностью друг друга, чем конкурировать. К сожалению, приходится констатировать, что во многих странах существует такое же количество поставщиков услуг, как и в Эстонии, - от двух до четырех. Так обстоит дело в Латвии и Литве, а также, например, в Финляндии и Германии. Другими словами, ситуация на рынке в европейских странах в принципе одинакова, но почему-то именно эстонские потребители платят непомерно высокие цены», - сказал он.

Он добавил, что шведская компания Telia, занимающая наибольшую долю рынка в Эстонии, в прошлом году увеличила свою чистую прибыль на 8,7 млн евро до 63 млн евро, а финская Elisa получила в прошлом году чистую прибыль в размере 12,5 млн евро.

«Правительство должно посмотреть на эти цифры и спросить себя, является ли ситуация на эстонском интернет-рынке благоприятной для потребителя или это скорее крупные компании наживаются за счет потребностей простых людей, предоставляя им неудовлетворительные услуги по абсурдно высоким ценам», - добавил он.