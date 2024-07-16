Российское общество и государство во главе с Путиным за последние несколько десятилетий медленно, но верно двигались к культу, прославляющему войну и смерть, пишет военный историк Юрий Кочинев.
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Россия остается страной-экспортером насилия
Перевод: Павел Соболев
Путин оснастил свой идеологический локомотив как старыми идеологическими постулатами времен империи, вроде мифов об «особом пути» России и «Третьем Риме», так и «абсолютными истинами», взятыми из арсенала его современных «философов» и «геополитических идеологов». Однако исторические познания Путина слабы. Это видно даже из его заявлений, что он до сих пор не понимает, почему после революции 1917 года пришлось отдать часть территорий бывшей Российской империи.
Как будто Путин ничего не слышал о Первой мировой войне, которая еще не закончилась, когда в России произошла Октябрьская революция 1917 года. На момент заключения Брестского мира (3 марта 1918 года) политическая ситуация была такова, что у красной державы не было другого выхода, кроме как пойти по пути заключения соглашения со странами Запада, чтобы сохранить свою власть на большей части территории России.
Путин не позволил себе отвлечься на факты и не позволяет себя отвлекаться и сейчас. Россия снова стала экспортером насилия, на этот раз при Путине. Назовут ли когда-нибудь историки нынешнюю войну между Россией и Украиной «Первой славянской войной» - это интересный вопрос.
Фактически уже в XVI веке история попыталась решить вопрос о том, какая страна номер один среди славян - с помощью войн между Россией и Польшей. Во время Ливонской войны случилось так, что Иван IV, начавший войну с Ливонским орденом, ввязался в борьбу с Шведским королевством, Речью Посполитой (Литовско-белорусско-польским союзным государством) и Саареским и Тартуским епископствами. Кроме того, Москве пришлось воевать еще и с Данией, а русские в то время не могли утвердиться на берегах Балтийского моря и узурпировать Балтию. Ливонская война (1558-1583) не принесла успеха русским.
Позже Россия вступила в войну с Польшей в 1609 году, после чего поляки сумели захватить Московский Кремль в 1610 году, но были вынуждены покинуть его в 1612 году. Русские вновь вступили в войну с поляками в 1632-1634 гг. После этого Москва начала борьбу против короля и магнатов Речи Посполитой во время восстания Богдана Хмельницкого (1654-1667).
Со временем Россия не отказалась от своего империализма. В XX веке молодой Советский Союз находился в состоянии войны с Польшей с 1919 по 1921 год. На этот раз поляки смогли остановить пришедшую в Европу на штыках Советской Армии красную власть. За это Европа должна быть благодарна Юзефу Клеменсу Пилсудскому (1867-1935), главе польского государства и главнокомандующему того времени.
Русские отомстили осенью 1939 года, когда вместе с их тогдашней союзницей, гитлеровской Германией разделили Польшу. К этому можно добавить геноцид украинского казачества во времена Петра I, который побудил казаков воевать на стороне Карла XII, противника Петра I, во время Северной войны (1700-1721).
Все российские идеологи и писатели ХХ и XXI веков, такие как Александр Солженицын (1918–2008), лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов (1943–2020) и главный идеолог российской геополитики Александр Дугин (родился в 1962 году), являются в большой или в очень большой степени великорусскими шовинистами. Россия никогда не изменится под руководством таких идеологов и историков и останется экспортером агрессии наряду с такими режимами, как Китай, Северная Корея и Иран, и так будет до тех пор, пока не исчезнут ее империализм и его носители.
Насилие теперь является национальной идеологией и основным экспортным товаром России. Поэтому нынешнюю войну нельзя назвать «славянской войной». Это продолжающийся экспорт российской агрессии в соседнюю Украину. Другие соседи России, такие как Польша, страны Балтии и Финляндия, все еще находятся в опасности. Эта ситуация закончится только тогда, когда в России исчезнет империя и все, что с ней связано. Это произойдет, когда Россия проиграет нынешнюю войну.