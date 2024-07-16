Позже Россия вступила в войну с Польшей в 1609 году, после чего поляки сумели захватить Московский Кремль в 1610 году, но были вынуждены покинуть его в 1612 году. Русские вновь вступили в войну с поляками в 1632-1634 гг. После этого Москва начала борьбу против короля и магнатов Речи Посполитой во время восстания Богдана Хмельницкого (1654-1667).

Со временем Россия не отказалась от своего империализма. В XX веке молодой Советский Союз находился в состоянии войны с Польшей с 1919 по 1921 год. На этот раз поляки смогли остановить пришедшую в Европу на штыках Советской Армии красную власть. За это Европа должна быть благодарна Юзефу Клеменсу Пилсудскому (1867-1935), главе польского государства и главнокомандующему того времени.

Русские отомстили осенью 1939 года, когда вместе с их тогдашней союзницей, гитлеровской Германией разделили Польшу. К этому можно добавить геноцид украинского казачества во времена Петра I, который побудил казаков воевать на стороне Карла XII, противника Петра I, во время Северной войны (1700-1721).

Все российские идеологи и писатели ХХ и XXI веков, такие как Александр Солженицын (1918–2008), лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов (1943–2020) и главный идеолог российской геополитики Александр Дугин (родился в 1962 году), являются в большой или в очень большой степени великорусскими шовинистами. Россия никогда не изменится под руководством таких идеологов и историков и останется экспортером агрессии наряду с такими режимами, как Китай, Северная Корея и Иран, и так будет до тех пор, пока не исчезнут ее империализм и его носители.

Насилие теперь является национальной идеологией и основным экспортным товаром России. Поэтому нынешнюю войну нельзя назвать «славянской войной». Это продолжающийся экспорт российской агрессии в соседнюю Украину. Другие соседи России, такие как Польша, страны Балтии и Финляндия, все еще находятся в опасности. Эта ситуация закончится только тогда, когда в России исчезнет империя и все, что с ней связано. Это произойдет, когда Россия проиграет нынешнюю войну.