Цахкна: налог на оборону будет многокомпонентным, обременительным, но временным

Об этом Цахкна, ведущий от лица «Ээсти 200» коалиционные переговоры с Партией реформ и социал-демократами, сообщил во вторник в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

Он отметил, что на прошлой неделе коалиция проработала все темы договора, но серьезные переговоры по-настоящему начинаются только теперь.

Во вторник утром президент Алар Карис в связи с отставкой Каи Каллас с поста премьер-министра поручил представителю Партии реформ Кристену Михалу начать формирование нового правительства. Теперь у Михала есть 14 дней, чтобы сформировать правящую коалицию.