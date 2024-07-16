По словам председателя партии Eesti 200 Маргуса Цахкны, налог на оборону будет введен на ограниченный срок, вероятно - до следующих парламентских выборов в 2027 году, пишет Rus.ERR.
Цахкна: налог на оборону будет многокомпонентным, обременительным, но временным
Об этом Цахкна, ведущий от лица «Ээсти 200» коалиционные переговоры с Партией реформ и социал-демократами, сообщил во вторник в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
Он отметил, что на прошлой неделе коалиция проработала все темы договора, но серьезные переговоры по-настоящему начинаются только теперь.
Во вторник утром президент Алар Карис в связи с отставкой Каи Каллас с поста премьер-министра поручил представителю Партии реформ Кристену Михалу начать формирование нового правительства. Теперь у Михала есть 14 дней, чтобы сформировать правящую коалицию.