Роберта Метсола переизбрана на пост главы Европарламента

Ранее сообщалось, что Метсола останется в этой должности на следующие 2,5 года в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов. Единственным альтернативным кандидатом на голосовании была испанка Ирене Монтеро из фракции левых. В поддержку Монтеро высказался 61 евродепутат. В январе 2022 года Роберта Метсола стала первым депутатом из Мальты на посту главы Европарламента, а также самым молодым спикером в истории ЕП - ей тогда было 43 года.