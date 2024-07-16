СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Поножовщина в Ласнамяэ, ДТП на территории Аувереской электростанции, угроза убийством

Житель Сааремаа сообщил в полицию, что 18 июня он хотел купить игровую консоль PlayStation на Facebook Marketplace и перевел деньги на указанный продавцом иностранный банковский счет. После перевода он не смог связаться с продавцом, до сих пор не получил купленный товар и ему не вернули заплаченные деньги. Ущерб составил 375 евро.

Безопасность на границе

14 июля гражданину Республики Молдова 1998 года рождения был запрещен въезд в Шенгенскую зону на два года и выдано предписание о добровольном выезде, поскольку он превысил срок безвизового пребывания на 63 дня.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России, четырех граждан Молдовы, трех граждан Израиля, одного гражданина Беларуси, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Грузии.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.