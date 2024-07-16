Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о поножовщине в Ласнамяэ, а также о человеке, который угрожал убить свою жену. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции в Раквере и о ДТП на территории Аувереской электростанции.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поножовщина в Ласнамяэ, ДТП на территории Аувереской электростанции, угроза убийством
Насилие
12 июля поступило сообщение, что в квартире на улице Ситси в Пыхья-Таллинне 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал убить, нанести увечья и уничтожить имущество своей 41-летней жены.
12 июля поступило сообщение, что в квартире на улице Кивила в Ласнамяэ между 69- и 36-летним мужчинами произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу телесные повреждения.
12 июля стало известно о конфликте между соседями на улице Маяка в Ласнамяэ, в ходе которого нападавший избил 46-летнего мужчину.
13 июля поступило сообщение, что неизвестный избил 29-летнего мужчину в квартире на улице Сыстра в Кристийне.
13 июля поступило сообщение, что 38-летняя женщина ударила ножом 44-летнего мужчину в квартире на улице Викерлазе в Ласнамяэ. Нападавшая была задержана полицией.
13 июля на улице Ринги в Маарду 55-летний мужчина угрожал ножом 57-летнему. Угрожавший был задержан полицией.
13 июля поступило сообщение, что 42-летний мужчина напал на свою 31-летнюю сожительницу в квартире на Турба-теэ в деревне Лехету. Нападавший был задержан полицией.
13 июля в полицию поступило заявление от 84-летней женщины, которая сообщила, что ее 60-летний сын избил ее в квартире на улице Мыйзавахе в Тарту. Полицейские задержали нападавшего.
14 июля в полицию поступило сообщение, что на улице Раху в Нарве 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою мать. Полиция задержала нападавшего.
14 июля в полицию поступил вызов на Таллиннское шоссе в Нарве, где водитель такси во время конфликта выстрелил из перцового баллончика в 37-летнего мужчину.
13 июля в полицию поступило сообщение, что 50-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил своего сына в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве.
13 июля в полицию поступило сообщение, что 64-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом 52-летнего на улице Калеви в Кохтла-Ярве. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
В полицию обратилась 53-летняя женщина, которая получила электронное письмо якобы от банка LHV с просьбой обновить свои контактные данные до 15 июля. Женщина перешла по ссылке в письме и вошла в систему банка. Затем она обнаружила, что деньги были переведены с ее счета на другой счет. Ущерб составил 4906 евро.
В полицию обратился мужчина, проживающий в Нарве, которому позвонили мошенники и сообщили, что его дочь якобы стала виновницей дорожного происшествия и теперь срочно нужны деньги на лечение пострадавшего. Мошенники убедили мужчину снять наличные деньги и передать их им, что он и сделал. Ущерб от мошенничества составил 6000 евро.
В полицию обратилась женщина, проживающая в Нарве, которой позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь якобы стала виновницей дорожного происшествия и теперь срочно нужны деньги на лечение пострадавшего. Мошенники убедили женщину снять наличные деньги и передать их им, что она и сделала. Ущерб от мошенничества составил 1000 евро.
Житель Сааремаа сообщил в полицию, что 18 июня он хотел купить игровую консоль PlayStation на Facebook Marketplace и перевел деньги на указанный продавцом иностранный банковский счет. После перевода он не смог связаться с продавцом, до сих пор не получил купленный товар и ему не вернули заплаченные деньги. Ущерб составил 375 евро.
Безопасность на границе
14 июля гражданину Республики Молдова 1998 года рождения был запрещен въезд в Шенгенскую зону на два года и выдано предписание о добровольном выезде, поскольку он превысил срок безвизового пребывания на 63 дня.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России, четырех граждан Молдовы, трех граждан Израиля, одного гражданина Беларуси, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Грузии.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
12 июля пограничники кордона Саатсе обнаружили мотоциклиста, пересекавшего границу. Им оказался гражданин Эстонии, который по ошибке пересек границу. Пограничники объяснили ему требования и правила пограничного режима и ограничились устным предупреждением.
13 июля на пограничном пункте Лухамаа на выезде из Эстонии пограничники проверили документы гражданина России и обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение шести дней, один из которых - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию Шенгенской зоны на один год и оштрафовали на 200 евро. После разбирательства человек уехал в Россию.
В выходные пограничники выявили два незаконных перехода на временном пограничном пункте на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водители маломерных судов были оштрафованы на 160 евро.
Пожары
13 июля в 18:32 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в техническом помещении жилого дома на Силлапийга-теэ в деревне Васкяла волости Раэ. На место происшествия выехали спасатели Юри, которые, прибыв в 18:42, обнаружили, что пожар был потушен жителями с помощью ручного огнетушителя. Спасатели проверили место возгорания и проветрили помещение. Предположительно, пожар возник из-за неисправности в электрической системе дома.
14 июля в 05:51 спасатели получили вызов в район Ярве города Кохтла-Ярве на улицу Кеэмикуте, где человек заметил горящий соседний дом. Сообщивший уточнил, что в доме никого нет. Прибывшие спасатели увидели дым из-под крыши небольшого здания. Спасатели проникли внутрь и локализовали пожар к 07:03. Затем начались работы по вентиляции и разборке. К 09:59 пожар был полностью ликвидирован. Предположительно, пожар возник из-за неисправности электрического оборудования.
14 июля в 16:46 спасатели выехали на улицу Таллинна в Раквере, где был замечен дым, идущий из трансформаторной подстанции. Прибывшие спасатели взломали дверь котельной и потушили горящий электрический щит. Дальнейшие работы были переданы электрикам.
ДТП
14 июля в 14:59 спасатели поспешили в деревню Меремыйза в волости Ляэне-Харью на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна, где столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Scania. В результате аварии грузовик съехал в кювет. Скорая помощь доставила двух человек в больницу для оценки их состояния. Спасатели устранили риск возгорания машин и пробурили отверстие в цистерне грузовика, чтобы откачать содержимое на месте. Происшествие было передано полиции, а прибывшая тяжелая техника занялась буксировкой грузовика.
13 июля в 09:47 спасатели выехали в деревню Аувере в Нарва-Йыэсуу на территорию Аувереской электростанции, где перевернулся грузовик, разгружавший щепу. Водитель был в сознании, но получил травмы. Спасатели электростанции вместе с спасателями Нарвы отсоединили клеммы с аккумулятора грузовика. Затем водителю в кабине наложили шейный воротник и осторожно извлекли его из кабины. Водитель был передан находившейся на месте скорой помощи. Пролитое из грузовика дизельное топливо было засыпано опилками.
15 июля в 00:26 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ныльва в волости Тойла. Автомобиль врезался в столб. Спасатели Йыхви прибыли на место происшествия, убедились, что автомобиль не протекает и нет угрозы возгорания. Скорая помощь осмотрела пассажиров на месте, а дальнейшим расследованием занялась полиция.
Прочее
14 июля в 04:55 спасатели получили вызов в деревню Онтика волости Тойла на территорию ландшафтного заповедника Онтика, где человек упал с водопада Валасте. Помощь вызвал спутник упавшего, который направил спасателей в нужное место. В 05:19 спасатели вместе с медиками скорой помощи добрались до пострадавшего. Было видно, что он находится в стабильном состоянии без серьезных видимых травм. Спасатели вместе с медиками наложили шины на пострадавшего и транспортировали его на вакуумном матрасе по туристической тропе и лестницам наверх. Пострадавший был доставлен в машину скорой помощи и отправлен в больницу.