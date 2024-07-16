РАЙНЕР САКС Украина преодолела первое из препятствий, мешающих мобилизации

Но, похоже, рутина прежней деятельности уже не гарантирует достаточно хорошую обратную связь. Возможно, именно поэтому президент Зеленский организовал встречу с региональными лидерами для обсуждения вопросов национальной обороны.
Позже президент Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией журналистам. По его словам, военные утверждают, что мобилизация новых сил идет по плану. Около месяца назад в своем выступлении президент назвал отсутствие современного вооружения препятствием для завершения мобилизации.
Вчера он назвал главной проблемой отсутствие тренировочных полигонов, как в Украине, так и за рубежом. Это необходимо понимать прежде всего в контексте отсутствия достаточной ПВО, что существенно ограничивает возможности безопасного обучения на территории Украины.
Кроме того, президент Зеленский сообщил, что 14 новых бригад, уже сформированных в резерве, начали получать вооружение. В СМИ также сообщалось, что Германия и Испания передали Украине большое количество дополнительной военной техники, в том числе новые танки и боевые машины.
Послание президента, кажется, успокаивает бойцов на передовой, что новые войска все равно будут добавлены туда в ближайшем будущем. Выводы из прошлогодних ошибок сделаны, и слишком больших ожиданий по формированию новых воинских частей нет.
Россия не хочет продолжать терять корабли
По данным ВМС Украины, последний сторожевой корабль Черноморского флота России покинул Крым и направился в российские порты на восточном побережье Черного моря. К натоящему моменту в крымских портах уже не осталось ни одного крупного военного корабля Черноморского флота.