РАЙНЕР САКС Украина преодолела первое из препятствий, мешающих мобилизации

В России авиаудары зафиксированы в районах Воронежской и Курской областей.

Власти Украины сообщили, что в небе страны появились иранские беспилотники, в Киевской области также работает ПВО. Судя по всему, информация об этой атаке появится позже.

Положение на фронтах

На передовой российская армия продолжила активное наступление на Донбассе.

В Харькове активность атак российских войск вновь возросла и они атаковали очень интенсивно, но безуспешно, в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Глава украинской военной разведки генерал Буданов заявил в интервью несколько дней назад, что ожидает новой попытки нападения российских войск с севера, не дав каких-либо более подробных описаний направления, сроков и численности сил, которые могут быть применены.

Такое мнение привело к оценкам военнослужащих и наблюдателей, согласно которым российское командование в настоящее время не сконцентрировало большие силы для новых направлений удара. Не исключено, что генерал Буданов имел в виду ожидаемую новую волну атак на Харьков, ведь в этом направлении действительно были стянуты резервы, чтобы снова отбросить украинские войска.

В Купянске активность атак российских войск не очень высока. Интенсивность обстрелов вчера также снизилась и в направлении города Лиман. В районе Северска идет позиционная война и никаких изменений нет.