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РАЙНЕР САКС Украина преодолела первое из препятствий, мешающих мобилизации

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Отсутствие достаточных сил ПВО ограничивает возможности обучения военных на территории Украины
  • Деятельность Черноморского флота РФ сильно затруднена
  • В направлении Харькова активность атак российских войск вновь существенно возросла

Президент Украины Владимир Зеленский очень активен во внешней политике. Ежедневные видеообращения являются одним из элементов формирования внутренней политики страны. Время от времени он также посещал районы, где ситуация особенно критическая, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Но, похоже, рутина прежней деятельности уже не гарантирует достаточно хорошую обратную связь. Возможно, именно поэтому президент Зеленский организовал встречу с региональными лидерами для обсуждения вопросов национальной обороны.

Позже президент Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией журналистам. По его словам, военные утверждают, что мобилизация новых сил идет по плану. Около месяца назад в своем выступлении президент назвал отсутствие современного вооружения препятствием для завершения мобилизации.

Вчера он назвал главной проблемой отсутствие тренировочных полигонов, как в Украине, так и за рубежом. Это необходимо понимать прежде всего в контексте отсутствия достаточной ПВО, что существенно ограничивает возможности безопасного обучения на территории Украины.

Кроме того, президент Зеленский сообщил, что 14 новых бригад, уже сформированных в резерве, начали получать вооружение. В СМИ также сообщалось, что Германия и Испания передали Украине большое количество дополнительной военной техники, в том числе новые танки и боевые машины.

Послание президента, кажется, успокаивает бойцов на передовой, что новые войска все равно будут добавлены туда в ближайшем будущем. Выводы из прошлогодних ошибок сделаны, и слишком больших ожиданий по формированию новых воинских частей нет.

Россия не хочет продолжать терять корабли

По данным ВМС Украины, последний сторожевой корабль Черноморского флота России покинул Крым и направился в российские порты на восточном побережье Черного моря. К натоящему моменту в крымских портах уже не осталось ни одного крупного военного корабля Черноморского флота.

По данным ВМС Украины, военные корабли Черноморского флота РФ не патрулируют море постоянно. Порты они оставляют только на очень короткое время, например, для ракетных атак. Таким образом, деятельность Черноморского флота в настоящее время во многом затруднена, но можно быть уверенным, что российское командование работает над выработкой новой тактики, потому что новых потерь кораблей оно не выдержит.

Известно, что ВМФ России также занимается ускоренной разработкой морских беспилотников. Позавчера появились сообщения об атаке украинских беспилотников под Севастополем. Сейчас известно, что целью атаки стали позиции ПВО С-400 российской армии. Точных сведений о нанесенном уроне нет.

Вашингтон сам дает козыри в руки Москвы

Министерство обороны США вновь сочло необходимым уточнить, что не изменило своей политики относительно ограничений на применение Украиной своего оружия. Таким образом, ВСУ не могут использовать это оружие для ударов по военным объектам, расположенным дальше ближайших приграничных территорий России, используемых для организации ударов по Украине. Это касается любых систем вооружения, в том числе самолетов F-16, и существенно снижает эффективность применения этих систем вооружения в обороне Украины.

Представитель Минобороны США обосновал ограничения на применение оружия желанием избежать военной эскалации и возможного расширения военных действий за пределы Украины. Неоднократно придумывая подобное обоснование, США сами сформулировали для России основы воздействия на США (и других союзников), на которых строятся ее информационные и гибридные операции.

В России авиаудары зафиксированы в районах Воронежской и Курской областей.

Власти Украины сообщили, что в небе страны появились иранские беспилотники, в Киевской области также работает ПВО. Судя по всему, информация об этой атаке появится позже.

Положение на фронтах

На передовой российская армия продолжила активное наступление на Донбассе.

В Харькове активность атак российских войск вновь возросла и они атаковали очень интенсивно, но безуспешно, в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы. Глава украинской военной разведки генерал Буданов заявил в интервью несколько дней назад, что ожидает новой попытки нападения российских войск с севера, не дав каких-либо более подробных описаний направления, сроков и численности сил, которые могут быть применены.

Такое мнение привело к оценкам военнослужащих и наблюдателей, согласно которым российское командование в настоящее время не сконцентрировало большие силы для новых направлений удара. Не исключено, что генерал Буданов имел в виду ожидаемую новую волну атак на Харьков, ведь в этом направлении действительно были стянуты резервы, чтобы снова отбросить украинские войска.

В Купянске активность атак российских войск не очень высока. Интенсивность обстрелов вчера также снизилась и в направлении города Лиман. В районе Северска идет позиционная война и никаких изменений нет.

В Бахмутском районе российская армия продолжала оказывать сильное давление на город Часов Яр, но результатов не добилась. Положение украинских сил под Торецком более тяжелое, хотя российская армия вчера не смогла продвинуться вперед.

Российская армия смогла очень интенсивно продолжать наступление на Покровск, но в результате вчерашних атак продвинуться вперед россиянам не удалось. К западу и юго-западу от Донецка российская армия пытается увеличить количество атак, но улучшить позиции ей не удалось.

По мнению некоторых украинских военных аналитиков, российское военное командование уже задействовало оперативные резервы для поддержания темпов наступления в Донецкой области, с помощью которых можно будет поддерживать напор ударов как минимум до конца августа.

В восточной части Южного фронта ударами российских частей пытаются поддержать наступление в районе Донецка, но успеха вчера добиться россиянам не удалось. Также было совершено несколько безуспешных атак на украинские позиции на восточном берегу Днепра.

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