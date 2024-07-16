На выборах в Рийгикогу 2023 года 75 мандатов было распределено на основании голосов, отданных лично конкретным кандидатам. Оставшиеся мандаты были распределены по общему партийному списку как компенсационные мандаты, чтобы в конечном итоге взгляды и интересы избирателей были представлены в парламенте в соответствии с их распространением в обществе. «Компенсационные мандаты необходимы для того, чтобы достичь максимально точного соответствия доли мест в парламенте доле поддержки, полученной от избирателей», - отметил Коппель.

Кандидаты от партий с поддержкой менее пяти процентов избирателей обычно не попадают в Рийгикогу: «Это возможно только в том случае, если кто-то соберет очень много голосов и получит так называемый личный мандат. Кандидаты с очень небольшим количеством личных голосов не могут попасть в Рийгикогу даже через компенсационный мандат по общему партийному списку».

Депутат Рийгикогу поступает по совести

Директор Бюро канцлера юстиции сообщил, что каждый член Рийгикогу, являясь членом конституционного института, также является самостоятельным конституционным институтом - он имеет право вносить законопроекты и предложения по их изменению, а также обязан принимать решения, определяющие будущее и благополучие людей в Эстонии, согласно своей совестью.