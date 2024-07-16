Канцлеру юстиции задали вопрос, кому принадлежат голоса избирателей, отданные за депутатов Рийгикогу, которые позже сменили партию: остаются эти голоса за теми представителями народа, за которых изначально проголосовали избиратели, или же они принадлежат партии, по списку которой эти депутаты были избраны в парламент?
ОТВЕЧАЕТ КАНЦЛЕР ЮСТИЦИИ ⟩ Имеют ли право сменившие партию члены Рийгикогу оставаться на Тоомпеа? (1)
Перевод: Ева Ойжинская
«На выборах в Рийгикогу действует пропорциональная избирательная система. Это означает, что количество мест, получаемых партией в парламенте, пропорционально количеству голосов, отданных за кандидатов этой партии», - пояснил директор Бюро канцлера юстиции Олари Коппель, в настоящее время также исполняющий обязанности канцлера юстиции.
Он привел пример: если кандидаты от партии набирают, скажем, пять процентов от общего числа голосов по всей стране, то в результате получают около пяти мест в Рийгикогу; если же кандидаты набирают 20 процентов от общего числа голосов, то в результате получают около 20 мест. «Таким образом, все широко распространенные общественные взгляды и интересы получают представительство пропорционально своей поддержке, - сказал Коппель. - в Эстонии невозможно повторение ситуации, как недавно в Соединенном Королевстве, где количество мест, полученных партией в парламенте, сильно отличалось от количества голосов, полученных этой партией на выборах».
В пропорциональной избирательной системе решающим является воля избирателя
Коппель сообщил, что в рамках пропорциональной избирательной системы в Эстонии используются открытые списки: «Это означает, что кто из кандидатов партии попадет в Рийгикогу, определяется количеством голосов, отданных лично за кандидата. В каждом избирательном округе кандидаты в списке ранжируются в соответствии с их личными голосами, и в парламент попадают те, кто набрал наибольшее количество голосов. В отличие от системы с закрытыми списками, здесь решающим является воля избирателя, а не решение партии».
На выборах в Рийгикогу 2023 года 75 мандатов было распределено на основании голосов, отданных лично конкретным кандидатам. Оставшиеся мандаты были распределены по общему партийному списку как компенсационные мандаты, чтобы в конечном итоге взгляды и интересы избирателей были представлены в парламенте в соответствии с их распространением в обществе. «Компенсационные мандаты необходимы для того, чтобы достичь максимально точного соответствия доли мест в парламенте доле поддержки, полученной от избирателей», - отметил Коппель.
Кандидаты от партий с поддержкой менее пяти процентов избирателей обычно не попадают в Рийгикогу: «Это возможно только в том случае, если кто-то соберет очень много голосов и получит так называемый личный мандат. Кандидаты с очень небольшим количеством личных голосов не могут попасть в Рийгикогу даже через компенсационный мандат по общему партийному списку».
Депутат Рийгикогу поступает по совести
Директор Бюро канцлера юстиции сообщил, что каждый член Рийгикогу, являясь членом конституционного института, также является самостоятельным конституционным институтом - он имеет право вносить законопроекты и предложения по их изменению, а также обязан принимать решения, определяющие будущее и благополучие людей в Эстонии, согласно своей совестью.
«В соответствии с Конституцией член Рийгикогу не связан своим мандатом - это означает, что он не обязан оставаться членом своей партии или следовать дисциплине фракции. Последствием несоблюдения согласованных в фракции способов голосования и действий может быть исключение из фракции, но не из состава Рийгикогу», - сказал Коппель.
В соответствии с обычаями конституционной практики, фракции должны позволять своим членам высказываться в соответствии с их совестью и пытаться убедить своих коллег по фракции. «На практике при принятии законопроектов голосование может быть свободным для всех членов фракции, некоторым депутатам может быть разрешено голосовать иначе или может применяться дисциплина фракции, то есть обязательство голосовать в согласованном порядке. Если последнее происходит после открытого обсуждения, это вписывается в рамки демократических традиций», - пояснил директор Бюро канцлера юстиции.
Перейти в другую фракцию невозможно
Если член Рийгикогу исключен из фракции, он не может присоединиться к новой фракции. «Это, среди прочего, означает, что у фракции нет экономического стимула переманивать к себе члена другой фракции. Количество заместителей председателя (с более высокой зарплатой) и размер вспомогательного персонала фракции зависят, среди прочего, от размера фракции», - сказал Коппель, добавив, что депутаты, не входящие во фракцию, часто участвуют в работе фракции своей новой партии.
«Если депутаты, покинувшие партию и фракцию, участвовавшую в выборах, присоединяются к партии, список которой не преодолел избирательный порог, то новую фракцию создать нельзя», - продолжил он.
Также нельзя официально выступать в Рийгикогу как член непарламентской партии: «Тем не менее, такие депутаты могут заявлять о своем членстве в новой партии через средства массовой информации, а также создавать группы и объединения депутатов, основанные на мировоззрении или интересах».