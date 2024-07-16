За время войны из РФ уехали и не вернулись почти 700 тысяч человек

Как отмечает The Bell, полученные цифры более чем на 150 тысяч превышают приблизительные оценки этого издания, сделанные в конце 2022 года.

Нынешнее исследование базировалось на анализе официально опубликованных сведений, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из принимающих стран. Чтобы их получить, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы почти 70 государств.

При этом исследователи отметили ряд трудностей, с которыми они столкнулись. Так, некоторые страны (Таиланд, Индонезия) не ответили на запросы, другие (Кипр) не ведут учет переехавших к ним россиян или еще не опубликовали данные по иммиграции за 2023 год (Португалия). Кроме того, невозможно узнать, сколько россиян, получивших за границей ВНЖ либо разрешение на работу или учебу, решили в итоге вернуться в РФ.

Куда едут россияне-релоканты

«Среди стран-лидеров по числу переехавших туда россиян ожидаемо оказались безвизовые направления вроде Армении (110 тысяч человек), Казахстана (80 тысяч), Грузии (74 тысячи)», - указывает The Bell. Неожиданным в публикации называется то, что в одном ряду по числу уехавших оказались и США (48 тысяч).

В топе по популярности также оказался Израиль - туда репатриировались около 80 тысяч россиян. Однако, оговариваются авторы исследования, не все из них остались в стране, а точное число вернувшихся установить не удалось.

Из государств Евросоюза, по данным статистики, россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч), Латвию (18 тысяч), Испанию (16 тысяч), Нидерланды (12 тысяч). Около 30 тысяч россиян перебрались в Сербию.

Опираться в подобном анализе на российские данные невозможно, поскольку Россия, как пишет The Bell, официально не раскрывает, сколько граждан после 24 февраля 2022 года уехало и до сих пор не вернулось.

Сведения же различных ведомств не отражают реальной картины - так, данные погранслужбы ФСБ показывают лишь число пересечений границы, которых у одного человека может быть несколько, а цифры МВД отражают только те случаи, когда россияне сами сообщали о полученных ими иностранных документах, что не обязаны делать те, кто уехал и не вернулся в Россию.