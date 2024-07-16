Партия реформ потратила более полумиллиона евро на предвыборную кампанию в Европарламент

Поскольку партии не обязаны представлять свои избирательные расходы, расходы Партии реформ можно косвенно оценить на основе квартальных отчетов, представленных ERJK.

В первом квартале текущего года Партия реформ потратила 117 238 евро на политическую деятельность.

Во втором квартале (выборы завершились 9 июня) расходы на политическую деятельность составили 624 037 евро, то есть разница между двумя кварталами составила 506 238 евро.

В третьем и четвертом кварталах 2023 года расходы Партии реформ на политическую деятельность были менее 87 000 евро.