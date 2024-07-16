Партия реформ потратила на предвыборную кампанию в Европарламент чуть более полумиллиона евро, собственных средств больше всех вложил Луукас Кристьян Ильвес, расходы на предвыборную кампанию которого составили 16 554 евро, пишет Rus.ERR.
Партия реформ потратила более полумиллиона евро на предвыборную кампанию в Европарламент
Поскольку партии не обязаны представлять свои избирательные расходы, расходы Партии реформ можно косвенно оценить на основе квартальных отчетов, представленных ERJK.
В первом квартале текущего года Партия реформ потратила 117 238 евро на политическую деятельность.
Во втором квартале (выборы завершились 9 июня) расходы на политическую деятельность составили 624 037 евро, то есть разница между двумя кварталами составила 506 238 евро.
В третьем и четвертом кварталах 2023 года расходы Партии реформ на политическую деятельность были менее 87 000 евро.