В понедельник в 11.07 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вассивере пыйк, расположенной в Винниской волости Ляэне-Вируского уезда, рядом с поселком Лаэквере, открытым пламенем полыхает автомобиль.
Спасателям пришлось тушить горевшую открытым пламенем машину
Пламя выбивалось из-под капота автомобиля, и местные жители начали тушить машину ручными огнетушителями. Быстро отреагировав на возгорание, они смогли удержать пламя под контролем.
Прзднее спасатели Вяйке-Маарья вместе с волонтерами из Симуна залили автомобиль водой. Вероятно, возгорание началось в электросистеме автомобиля.