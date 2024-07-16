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Спасателям пришлось тушить горевшую открытым пламенем машину

Кевин Вольтер
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Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник в 11.07 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вассивере пыйк, расположенной в Винниской волости Ляэне-Вируского уезда, рядом с поселком Лаэквере, открытым пламенем полыхает автомобиль.

Пламя выбивалось из-под капота автомобиля, и местные жители начали тушить машину ручными огнетушителями. Быстро отреагировав на возгорание, они смогли удержать пламя под контролем.

Прзднее спасатели Вяйке-Маарья вместе с волонтерами из Симуна залили автомобиль водой. Вероятно, возгорание началось в электросистеме автомобиля.

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