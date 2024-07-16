Чтобы оживить предпринимательскую активность и сделать улицу Айа более привлекательной для жителей и гостей города, Таллинн планирует к лету 2025 года воплотить здесь концепцию летней улицы. Город приглашает принять участие в интернет-опросе и высказать свои предложения о том, какие решения и элементы дизайна должны быть включены в проект летней улицы.
Как отметил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере, цель проекта - сделать столичные улицы более безопасными, функциональными и привлекательными для всех. «По примеру других скандинавских городов в Таллинне наконец-то появится своя летняя улица, - пояснил Пере. - В Финляндии эта концепция известна как kesäkatu, а в Швеции как sommarplats или sommargågata. Мы можем найти десятки примеров таких улиц, которые доказали, что с помощью простых решений можно временно создать более оживленное городское пространство, в котором улучшатся условия для бизнеса, работы и отдыха».
На данном этапе работы городские власти уделяют основное внимание сбору идей и пожеланий местных жителей и предпринимателей, а также людей, работающих на улице Айа. Город исследует, чего сейчас не хватает, каковы ожидания пользователей и возможности для улучшения функций улицы и использования общественного пространства. Вице-мэр Пере подчеркнул, что, воплощая концепцию летней улицы, Таллинн не планирует за счет единичного вмешательства разработать постоянное решение. Цель этого проекта - на практике продемонстрировать горожанам, как еще можно организовать уличное пространство.
В рамках создания летней улицы будут организованы встречи с пользователями этого городского пространства. Они проводятся, чтобы выявить пожелания и потребности, которые будут учтены при разработке проекта. Результаты летнего эксперимента лягут в основу для будущего архитектурного конкурса и реконструкции улицы Айа, которая должна стать важной и привлекательной деловой частью Старого города.
При этом важно, чтобы, приобретая качества современного городского пространства, улица сохранила свой исторический облик, кроме того, она в первую очередь должна быть удобной для людей, которые живут здесь или ведут свой бизнес в этом районе.
«Хотя улица Айа находится в Старом городе, его особая атмосфера здесь ощущается не слишком сильно. Скорее, тут доминирует торговая и парковочная культура, сложившаяся несколько десятилетий назад. Создавая летнюю улицу Айа, мы хотим привнести в ее пространство те позитивные изменения, которые важны для современного города: чтобы удобно передвигаться по ней могли не только автомобилисты, но и пешеходы, и велосипедисты, чтобы здесь было приятно проводить свободное время или работать. Важно, чтобы в этом пространстве все чувствовали себя одинаково комфортно», - заявил старейшина Кесклинна Сандер Андла.
Опрос общественного мнения о планировании летней улицы Айа проводится до 18 августа. Целью является сбор информации о действующей в настоящее время организации уличного пространства и поиск идей для будущей концепции. Любой желающий может принять участие в опросе, подготовленном совместно Таллиннским департаментом городского планирования и Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.