Кылварт: уход Рийбе стал для нас большой неожиданностью

«Для нас это был неожиданный ход со стороны Яануса. Сегодня он со мной встречался, объяснил свою позицию. Сказал, что хочет найти для себя новые возможности и новые вызовы», - сказал Кылварт и добавил, что для партии это стало большой неожиданностью.