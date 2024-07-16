Председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что уход депутата Таллиннского горсобрания и экс-старейшины столичного района Кристийне Яануса Рийбе к реформистам стал большой неожиданностью, но центристы продолжают двигаться дальше и ставят перед собой цель выиграть муниципальные выборы 2025 года в Таллинне как можно с большим отрывом от конкурентов, сообщает Rus.ERR.
Кылварт: уход Рийбе стал для нас большой неожиданностью
«Для нас это был неожиданный ход со стороны Яануса. Сегодня он со мной встречался, объяснил свою позицию. Сказал, что хочет найти для себя новые возможности и новые вызовы», - сказал Кылварт и добавил, что для партии это стало большой неожиданностью.
«Я узнал об этом сегодня, но от него лично - раньше, чем информация появилась в СМИ. Это был нормальный человеческий ход», - отметил Кылварт.