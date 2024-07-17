Неделю назад вступили в силу важные поправки к Закону о дорожном движении. Какие правила изменились? За что предусмотрены более суровые наказания?
Студия Postimees: ПДД ужесточили – коснется всех?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко. Смотрите интервью в 14:00!
- Чем обусловлена необходимость ужесточить ПДД?
- Кого коснутся основные изменения?
- Какие маневры в дальнейшем будут запрещены?
- Что изменится в правилах обгона?
- Кто и как будет контролировать соблюдение правил?
- Что ждет любителей управлять самокатами и велосипедами в нетрезвом виде?
- Какие нормы установлены? Каковы штрафы?
- Что нового в правилах парковки?
- Увеличиваются ли штрафы?