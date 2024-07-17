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Студия Postimees: ПДД ужесточили – коснется всех?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Неделю назад вступили в силу важные поправки к Закону о дорожном движении. Какие правила изменились? За что предусмотрены более суровые наказания?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко. Смотрите интервью в 14:00!

  • Чем обусловлена необходимость ужесточить ПДД? 
  • Кого коснутся основные изменения?
  • Какие маневры в дальнейшем будут запрещены?
  • Что изменится в правилах обгона?
  • Кто и как будет контролировать соблюдение правил? 
  • Что ждет любителей управлять самокатами и велосипедами в нетрезвом виде?
  • Какие нормы установлены? Каковы штрафы?
  • Что нового в правилах парковки?
  • Увеличиваются ли штрафы?
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