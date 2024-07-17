Внимание! ПДД ужесточили – коснется нетрезвых самокатчиков, запретов на обгон и парковку

– Законы меняются не для того, чтобы водителей штрафовать, а с целью сохранить здоровье и имущество всех участников движения. В случае первичного нарушения наша цель – не наказать, а успокоить движение на дороге. В первый раз водитель может отделаться предупреждением, затем возможны варианты по упрощенному производству или уже в порядке общего процесса.

– Получается, что, согласно новым правилам, приоритет отдается велосипедисту, а автомобилисты столкнутся с очередным препятствием?

– Так говорить нельзя. Просто нужно ехать безопасно.

– Если велосипедист движется по проезжей части, а рядом находится велодорожка…

– В такой ситуации нужно просто позвонить на номер 112. Велосипедист должен ехать по велодорожке.

– Кто и как будет контролировать ситуации с велосипедистами, в том числе безопасное боковое расстояние при обгоне?

– Большое количество велосипедистов уже сейчас имеют видеокамеры. Это видео используется как доказательство, так что в распоряжении полиции есть много информации. Полицейские машины тоже оснащены видеокамерами, с помощью которых можно следить за соблюдением новых требований.

– Что изменится в отношении любителей езды на легких транспортных средствах в нетрезвом виде?

– Это одно из основных изменений в Законе о дорожном движении. Оно было продиктовано тем, количество ДТП с участием нетрезвых водителей самокатов и велосипедов увеличилось.

Поездка на самокате или велосипеде в нетрезвом виде теперь обернется штрафом до 200 евро.

– Каков максимально допустимый уровень алкоголя?