Неделю назад вступили в силу важные поправки к Закону о дорожном движении. Какие правила изменились? За что предусмотрены более суровые наказания?
Внимание! ПДД ужесточили – коснется нетрезвых самокатчиков, запретов на обгон и парковку
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко.
Выдержки из беседы:
– Чем обусловлена необходимость ужесточить правила дорожного движения?
– Обусловлено это всё ростом числа ДТП с участием легких транспортных средств – самокатов, велосипедов и мини-мопедов. Изменения правил коснутся парковки, обгона велосипедистов, управления дорожно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и маркировки.
– Осталась ли у водителя возможность обогнать велосипедиста на проезжей части? Или такой маневр практически запрещен?
– Для того, чтобы обогнать велосипедиста, придется соблюсти ряд условий. Безопасным боковым расстоянием от велосипедиста будет считаться 1,5 метра. Обгон по встречной полосе возможен только при соблюдении этого расстояния и при условии, что встречные потоки не разделены сплошной линией. Обгон в попутном направлении возможен тоже только при соблюдении расстояния в 1,5 метра.
Исключением могут считаться те ситуации, которые продиктованы необходимостью предотвратить хаос на дороге – возникновение большой пробки и т.д. В случае, если велосипедист движется со скоростью 30 и менее км/час, в порядке исключения его можно обогнать по сплошной линии, не подвергая при этом угрозе здоровье велосипедиста или водителя самоката.
Просьба от полиции. Лучше лишний раз притормозите и пропустите велосипедиста вперед, пока он не окажется на участке дороги, где можно совершить безопасный обгон.
– Таким образом, обгон велосипедиста в городе, если тот находится на проезжей части, становится крайне затруднительным. Водитель рискует получить штраф?
– Законы меняются не для того, чтобы водителей штрафовать, а с целью сохранить здоровье и имущество всех участников движения. В случае первичного нарушения наша цель – не наказать, а успокоить движение на дороге. В первый раз водитель может отделаться предупреждением, затем возможны варианты по упрощенному производству или уже в порядке общего процесса.
– Получается, что, согласно новым правилам, приоритет отдается велосипедисту, а автомобилисты столкнутся с очередным препятствием?
– Так говорить нельзя. Просто нужно ехать безопасно.
– Если велосипедист движется по проезжей части, а рядом находится велодорожка…
– В такой ситуации нужно просто позвонить на номер 112. Велосипедист должен ехать по велодорожке.
– Кто и как будет контролировать ситуации с велосипедистами, в том числе безопасное боковое расстояние при обгоне?
– Большое количество велосипедистов уже сейчас имеют видеокамеры. Это видео используется как доказательство, так что в распоряжении полиции есть много информации. Полицейские машины тоже оснащены видеокамерами, с помощью которых можно следить за соблюдением новых требований.
– Что изменится в отношении любителей езды на легких транспортных средствах в нетрезвом виде?
– Это одно из основных изменений в Законе о дорожном движении. Оно было продиктовано тем, количество ДТП с участием нетрезвых водителей самокатов и велосипедов увеличилось.
Поездка на самокате или велосипеде в нетрезвом виде теперь обернется штрафом до 200 евро.
– Каков максимально допустимый уровень алкоголя?
– Штрафы выписываются начиная с 0,5 мг в крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха. Размер штрафа – до 200 евро.
Раньше закон не позволял наказывать нетрезвых любителей езды на самокатах и велосипедах, теперь ситуация изменилась.
– Как полиция намерена контролировать нетрезвых водителей самокатов и велосипедов?
– В первую очередь – полицейские рейды. Кроме того, в случае подозрений на нетрезвого водителя его могут остановить в любой момент и в любом месте.
– Будет ли ограничиваться скорость движения самокатов в районе детских садов, школ, активных пешеходных зон?
– Сейчас это всё отдано на откуп местных самоуправлений, которые вправе ограничивать скорость в таких зонах.
– Что нового в правилах парковки для легких транспортных средств?
– Если раньше самокаты в том же Таллинне парковали где угодно, то сейчас устанавливаются четкие правила. За их нарушение предусмотрены штрафы до 80 евро.
Парковать транспортное средство можно параллельно краю тротуара и не далее 20 см от края, если нет другой дорожной разметки.
– Парковка на тротуарах для обычных автомобилей полностью запрещена?
– На тротуарах, где нет соответствующей дорожной разметки, запрещено парковаться абсолютно всем. Исключение пока сохраняется только для погрузки и разгрузки товаров. При этом 1,5 метра должны оставаться свободными для движения пешеходов. Штрафы за нарушение данного правила – до 200 евро.
Подробнее в повторе!
- Чем обусловлена необходимость ужесточить ПДД?
- Кого коснутся основные изменения?
- Какие маневры в дальнейшем будут запрещены?
- Что изменится в правилах обгона?
- Кто и как будет контролировать соблюдение правил?
- Что ждет любителей управлять самокатами и велосипедами в нетрезвом виде?
- Какие нормы установлены? Каковы штрафы?
- Что нового в правилах парковки?
- Увеличиваются ли штрафы?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata