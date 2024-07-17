Масштабное социологическое исследование настроений в тылу показало, настроены ли невоюющие украинцы на переговоры с Россией. Отношение россиян к жителям «освобожденного» украинского Востока становится все более агрессивным, жители Донбасса отвечают взаимностью. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Украинцы готовы к переговорам, но не к уступкам, Донбасс России все меньше рад и откуда берутся уклонисты. Обзор событий в Украине
Президент Зеленский отошел от своей «формулы мира» после неудачного для Украины саммита мира в Швейцарии. К такому выводу пришло влиятельное украинское издание «Зеркало недели» (ZN.UA.), анализируя активизацию переговорных процессов.
«Зеленский уже анонсировал новый план мира, на разработку которого у Украины уйдет несколько месяцев», - пишет «Зеркало недели». Следом появилась публичная позиция президента о возможности переговоров через посредника в формате зернового соглашения, заключенного в Стамбуле.
«Еще одним важным сигналом стала публичная отсылка президента к референдуму, который он готов провести для того, чтобы принимая решения, опереться на волю народа», - пояснило издание.
Любопытно, что к этой «активизации» автор анализа отнес и появление в украинских медиа после ракетного удара россиян по детской больнице «Охматдет» постов блогеров-миллионников о необходимости заключения мира с Россией.
«Знатоки политического консалтинга утверждают, что волна подобных мнений и «исследований» будет лишь нарастать, помогая власти подталкивать украинцев привыкать к мысли о возможности переговоров с Путиным» - написал он.
Таким образом, журналисты уже намекают на «созревание» власти для переговоров с агрессором. Но насколько готов к ним украинский народ? ZN.UA публикует данные социсследования, которое по его заказу было проведено в конце июня Центром Разумкова.
Издание сразу отметило важный аспект: опрашивали людей представляющих тыловую часть Украины. Основная часть пассионариев-добровольцев либо вынужденно к ним присоединившихся находятся на фронте. Это мнение тыла.
Факт для контекста действительно важный, поскольку основу общественной реакции на переговоры с РФ наверняка составят как раз те, кто сейчас воюет. Но, тем не менее, воля тыла может стать своего рода легитимизацией переговорного процесса для власти. Однозначно выяснить, чего же хотят сегодня украинцы, социологам не удалось.
Итак, 44% жителей тыла считают, что время для начала официальных мирных переговоров с Россией пришло. 35% думают, что это не так. При этом, половина украинцев (51%) настаивает на освобождении Украины от российских войск в границах 1991 года.
26% могут согласиться на остановку войны по линии разграничения в начале 2022-го, и только 9% готовы признать границу по линии фронта на момент заключения соглашения.
Если взять последний перечень требований Путина к Украине, которые он озвучил накануне Швейцарского саммита мира, то большинство украинцев (61,1%) не готовы поступиться ничем из того, чего хочет Путин.
«Во-первых, среди уступок, к которым могут быть готовы украинцы, точно нет вывода украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в рамках их административных границ. 83% наших граждан на это не согласятся.
Во-вторых, Россия не может рассчитывать и на то, что украинцы согласятся официально отдать эти области агрессору. 84% против.
В-третьих, 77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены. А вот на счет того, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, мнения разошлись: 58% против, 22% за», - отмечает издание.
И тут же издание фиксирует первый парадокс: украинцы готовы к переговорам (44%), но не готовы ничем поступаться (61,1%). Только 14% опрошенных могут пойти на отказ от прозападного вектора и всего 8% готовы отказаться от территорий».
А второй парадокс - это то, что большинство украинцев хочет возвращения границ 1991 года, но при этом, что во время войны уклонистом быть стыдно, считает критическое меньшинство. А 46 % считают, что уклоняться от мобилизации не стыдно!
Причем самое тревожное, на мой взгляд, - что не стыдятся быть уклонистами 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет), и, видимо, их родители (50-59 лет) - 52%. При всем при этом, 66% жителей Украины по-прежнему верят, что Россию можно победить на поле боя. И только 16% такой веры уже не имеют.
Из всего этого «Зеркало недели» делает вывод, что «украинское общество несет на себе бремя войны, но не имеет возможности создать реальное представление о ситуации, включая планы своей власти и союзников.
У государства нет внятной информационной политики, основанной на реальности, а не на ее замалчивании. Непонимание конечной цели войны, отсутствие общественного договора о том, какой мы видим и примем победу, дает возможность, с одной стороны, России сеять сомнения и раскачивать нас изнутри. С другой стороны, это все не позволяет международным партнерам услышать консолидированный голос воюющей Украины.
Настоящие россияне и «советские русские»
А теперь красивый переход от социологии к реальной жизни. Если смотреть результаты вышеприведенного исследования в региональном разрезе, то больше всего не хочет переговоров с Россией не «патриотичная» Западная Украина, как многие могли бы подумать, а якобы «пророссийский» Восток.
Только 33% жителей восточных регионов готовы к переговорам. Почти столько же - 34% - против них. И 32% не определились. Больше всего не хочет мира с Россией (или не верит в него) Донбасс!
Трудно анализировать эти цифры. Вероятно, здесь и желание вернуть свое, и обида на «родную» Россию за то, что она сделала с регионом, и разочарование в настоящих россиянах, которые оказались полной противоположностью пропагандистским, ностальгическим «советским русским».
В общем, лояльность к России, которой отличался украинский Восток до войны, сейчас там резко упала. Причем, это касается не только массово и ежедневно убиваемых россиянами русскоязычных донбассовцев на подконтрольной украинскому правительству территории, но и тех, которые живут под российской оккупацией с 2014 года.
Так, на днях глава Независимого профсоюза шахтеров «ДНР» Александр Васьковский в интервью российскому пропагандисту заявил, что РФ создала на границе между «республикой» и Ростовской областью «заградотряды», чтобы не выпускать местных мужчин и отправлять их на войну против Украины.
«По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР/ЛНР (и Ростовской обл. – авт.) - она такая же, как государственная. Там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска.
Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. Как с пленными. Если ты, не дай бог, мимо пункта пропуска попытаешься проехать.
То есть у нас ДНР уже Россия, и, например, Ростов - Россия. Но если ты попытаешься проехать мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. Тебя арестуют, с тобой как с заключенным поступят. Об этом рассказал упомянутый профсоюзный деятель.
Нелояльность местных жителей отмечают и российские военные. Например, один популярный Z-канал опубликовал в воскресенье предложение российских десантников «принудительно выселять из прифронтовой территории на 50 км ВСЕХ жителей населённых пунктов».
Объясняют «защитники» такую инициативу тем, что «…хохлы за сутки на каждом участке сжигают большое количество транспорта, который используется для эвакуации и подвоза резервов на ЛБС… Все это говорит о том, что в каждом таком месте у местных жителей-пособников Киевской хунты стоят ретрансляторы. Выявить такие точки мы не можем… и выявить ждунов… невозможно».
Похоже, любовь между «освободителями» и «освобожденными» становится все более взаимной.
Генштаб в затруднении
И снова отсылка к социсследованию из первого сюжета. 46 % украинцев считают, что уклоняться от мобилизации в армию не стыдно. Но не спешите осуждать. Возможно, дело не в людях, а в армии. И вот откуда такое предположение.
Месяца не прошло, как начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич публично обратился в Государственное бюро расследований с обвинениями в адрес бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, «решения которого привели к смерти тысяч военнослужащих ВСУ, НГУ и других подразделений Сил обороны».
Общественный резонанс заставил отреагировать президента: Содоля сняли с должности (хотя о каком-то наказании сообщений не было). И вот, 14 июля, еще один звоночек: защитница «Азовстали», парамедик 59-й мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Екатерина Полищук обратилась к Верховному главнокомандующему с просьбой отстранить «от принятия важных военных решений» комбрига Богдана Шевчука.
Она пишет, что он был назначен на должность благодаря родственным связям и призвала провести служебную проверку по фактам его преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих.
Также в письме звучат слова «эгоизм», «слепой карьеризм», «устранение всех "несогласных" командиров», «подавление боевого духа и унижение личного состава». Может, отсюда и уклонизм? Пойдет нормальный человек добровольно воевать под таким руководством?
В ответ на обращение военнослужащей, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в 59-ю бригаду рабочую группу «с целью проверки и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава». Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Еще неизвестно чем закончится проверка. Генералы в затруднении, поскольку очередная отставка, вслед за Содолем, может вызвать цепную реакцию обращений из других подразделений. Но ситуация в ВСУ и тылу такова, что если не чистить армию, то и эффективной мобилизации в нее ждать не стоит.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.