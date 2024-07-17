Украинцы готовы к переговорам, но не к уступкам, Донбасс России все меньше рад и откуда берутся уклонисты. Обзор событий в Украине

И тут же издание фиксирует первый парадокс: украинцы готовы к переговорам (44%), но не готовы ничем поступаться (61,1%). Только 14% опрошенных могут пойти на отказ от прозападного вектора и всего 8% готовы отказаться от территорий».

А второй парадокс - это то, что большинство украинцев хочет возвращения границ 1991 года, но при этом, что во время войны уклонистом быть стыдно, считает критическое меньшинство. А 46 % считают, что уклоняться от мобилизации не стыдно!

Причем самое тревожное, на мой взгляд, - что не стыдятся быть уклонистами 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет), и, видимо, их родители (50-59 лет) - 52%. При всем при этом, 66% жителей Украины по-прежнему верят, что Россию можно победить на поле боя. И только 16% такой веры уже не имеют.

Из всего этого «Зеркало недели» делает вывод, что «украинское общество несет на себе бремя войны, но не имеет возможности создать реальное представление о ситуации, включая планы своей власти и союзников.

У государства нет внятной информационной политики, основанной на реальности, а не на ее замалчивании. Непонимание конечной цели войны, отсутствие общественного договора о том, какой мы видим и примем победу, дает возможность, с одной стороны, России сеять сомнения и раскачивать нас изнутри. С другой стороны, это все не позволяет международным партнерам услышать консолидированный голос воюющей Украины.

Настоящие россияне и «советские русские»