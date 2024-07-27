«Даже у рабов были права»: потребитель готов плакать, но не переплачивать за гуманные условия для кур

Уже несколько лет в Эстонии остро стоит вопрос о содержании кур. Производители стараются улучшать условия их содержания в клетках, зоозащитники яро сражаются за свободный выгул, а правительство рассматривает за и против. В это же время магазины продолжают торговать яйцами, а покупатели - сметать их с полок, даже не задумываясь, в достаточно ли благополучных условиях их высиживали.