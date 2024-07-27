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«Даже у рабов были права»: потребитель готов плакать, но не переплачивать за гуманные условия для кур

Каролийна Вертяева
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Фото: Otwarte Klatki

Уже несколько лет в Эстонии остро стоит вопрос о содержании кур. Производители стараются улучшать условия их содержания в клетках, зоозащитники яро сражаются за свободный выгул, а правительство рассматривает за и против. В это же время магазины продолжают торговать яйцами, а покупатели - сметать их с полок, даже не задумываясь, в достаточно ли благополучных условиях их высиживали.

С ростом осведомленности о правах животных и влиянии условий содержания кур на их благополучие, все больше жителей Эстонии выступают за переход на более гуманные методы. Однако, несмотря на активные дебаты и давление со стороны защитников животных, многие производители продолжают использовать клетки, ссылаясь на экономическую их эффективность и покупательский спрос.

Член правления одного из крупнейших в Эстонии производств яиц, Dava Foods, Аллан Тохвер рассказал Rus.Postimees, что основным фактором, влияющим на содержание кур, является цена яиц на полках магазинов, то есть покупательское поведение потребителей.

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