Уже несколько лет в Эстонии остро стоит вопрос о содержании кур. Производители стараются улучшать условия их содержания в клетках, зоозащитники яро сражаются за свободный выгул, а правительство рассматривает за и против. В это же время магазины продолжают торговать яйцами, а покупатели - сметать их с полок, даже не задумываясь, в достаточно ли благополучных условиях их высиживали.
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«Даже у рабов были права»: потребитель готов плакать, но не переплачивать за гуманные условия для кур
С ростом осведомленности о правах животных и влиянии условий содержания кур на их благополучие, все больше жителей Эстонии выступают за переход на более гуманные методы. Однако, несмотря на активные дебаты и давление со стороны защитников животных, многие производители продолжают использовать клетки, ссылаясь на экономическую их эффективность и покупательский спрос.
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