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ФОТО Полиция получила необычный вызов: автомобиль съехал с дороги в засеянное поле

Кевин Вольтер Айн Лийва
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Машина находилась в паре сотен метров от дороги.
Машина находилась в паре сотен метров от дороги. Фото: Ain Liiva

Во вторник днем полицейские и врачи Скорой помощи устремились в сторону Вяйке-Маарья, так как в центр тревоги поступило сообщение о том, что на 13-м километре дороги Раквере-Вяйке-Маарья автомобиль съехал с дороги на зерновое поле.

Водитель сначала сообщил полицейским, что его даже не было за рулем, но растерянность мужчины могла быть вызвана испугом. Автомобиль свернул с дороги вправо, проехал несколько сотен метров и остановился посреди зернового поля.

Медики нашли мужчину адекватным, оснований подозревать наркотическое опьянение не было.
Медики нашли мужчину адекватным, оснований подозревать наркотическое опьянение не было. Фото: Ain Liiva

Прибывший на место патрульный не обнаружил у водителя алкогольного опьянения, оснований подозревать наркотическое опьянение также не было. По предварительной оценке медиков Скорой помощи, оснований подозревать у человека проблемы со здоровьем также не было, поскольку мужчина был полностью адекватен. Однако на всякий случай было решено отвезти водителя в больницу для медицинского осмотра.

На всякий случай было решено все-таки доставить мужчину для проверки здоровья в больницу.
На всякий случай было решено все-таки доставить мужчину для проверки здоровья в больницу. Фото: Ain Liiva
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