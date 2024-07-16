ФОТО Полиция получила необычный вызов: автомобиль съехал с дороги в засеянное поле

Водитель сначала сообщил полицейским, что его даже не было за рулем, но растерянность мужчины могла быть вызвана испугом. Автомобиль свернул с дороги вправо, проехал несколько сотен метров и остановился посреди зернового поля.

Прибывший на место патрульный не обнаружил у водителя алкогольного опьянения, оснований подозревать наркотическое опьянение также не было. По предварительной оценке медиков Скорой помощи, оснований подозревать у человека проблемы со здоровьем также не было, поскольку мужчина был полностью адекватен. Однако на всякий случай было решено отвезти водителя в больницу для медицинского осмотра.