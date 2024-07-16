ГАЛЕРЕЯ Тигры, наконец, могут насладиться недавно открытой долиной в Таллиннском зоопарке

Перевод: Сергей Светлов

Амурские тигры Данута и Охана, прибывшие в Таллинн в начале июня, сначала прошли месячный карантин.

На участке площадью около 2,5 гектаров создана природная среда с большими деревьями и водоемами, а также новыми воздушными прогулочными туннелями. Это станет новым домом для амурских тигров и других обитателей Дальнего Востока. Основное внимание при создании Долины тигров уделялось обеспечению благополучия животных, а также созданию среды, которая подарит посетителям незабываемые впечатления.

Помимо амурских тигров, в долине найдут новое жилище и другие дальневосточные животные: амурский леопард, красный волк, японский журавль, черный аист, бородатая неясыть и длиннохвостая неясыть. Также туда переедет альпийский сурок. Все виды будут обитать в среде, максимально приближенной к их природным местообитаниям, что поможет создать представление о природе Дальнего Востока.

Амурский тигр является самым северным экотипом тигра и обитает на Дальнем Востоке в Амурской области. В настоящее время в дикой природе насчитывается около 500 амурских тигров.

Строительные работы в Долине тигров начались в июне 2023 года. Заказчиком проекта был Таллиннский департамент городского имущества, проект был разработан компанией SWECO Projekt OÜ, а строительство осуществляли компании AS EG Ehitus/INF Ehitus OÜ и Atemo OÜ. Озеленение выполняла компания Õismäe Haljastus OÜ.