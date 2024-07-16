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Тысячи компаний находятся под угрозой исключения из коммерческого регистра

rus.postimees.ee
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Мобильная версия коммерческого регистра.
Мобильная версия коммерческого регистра. Фото: Mihkel Maripuu, Postimees

Около 20 000 фирм получили предупреждение об исключении из коммерческого регистра за последние недели, поскольку они не представили годовой отчет за прошлый год, сообщает Äripäev.

Только сегодня более 1000 юридических лиц получили предупреждение об исключении и теперь у них есть три месяца на представление отчета. Если отчет не будет представлен, регистратор может оштрафовать компанию или исключить ее из регистра.

Читайте подробнее в Äripäev.

1 июля Postimees сообщил, что значительная часть компаний еще не представила годовой отчет.

Компании, обязанные представлять годовой отчет. Чей финансовый год закончился 31 декабря прошлого года, должны были представить отчет до конца июня. К 1 июля это сделали лишь около 63 процентов эстонских предприятий.

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