У ребенка, попавшего в Таллиннскую больницу в начале недели, наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, однако результаты более детального анализа должны стать известны во второй половине недели. Заболевание возникло в чужой стране, поэтому риска распространения внутри страны нет.​

Руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер пояснила, что ребенок, сдавший первый положительный образец на холеру, находился со своей семьей в другой стране, где в конце прошлой недели у него поднялась температура, и через несколько дней началась диарея.

Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с больным ребенком в больницу, где заболевшего поместили в изолированную палату.

Во вторник еще один ребенок этой семьи был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный ПЦР-анализ указывает на холеру, неизвестно, о какой серогруппе идет речь и насколько она токсична. Результат пробы, отправленной в лабораторию Департамента здоровья, должен быть известен в четверг.