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Впервые за 30 лет Чрезвычайно опасная болезнь: у ребенка в Эстонии обнаружена холера (1)

rus.postimees.ee
Обновлено 16 июля 2024, 17:53
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Фото: Dmitri Kotjuh

Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья анализирует образец ребенка, у которого при первичном тестировании выявлена ​​холера. 

У ребенка, попавшего в Таллиннскую больницу в начале недели, наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, однако результаты более детального анализа должны стать известны во второй половине недели. Заболевание возникло в чужой стране, поэтому риска распространения внутри страны нет.​

Руководитель отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Кярт Сыбер пояснила, что ребенок, сдавший первый положительный образец на холеру, находился со своей семьей в другой стране, где в конце прошлой недели у него поднялась температура, и через несколько дней началась диарея.

Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с больным ребенком в больницу, где заболевшего поместили в изолированную палату.

Во вторник еще один ребенок этой семьи был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный ПЦР-анализ указывает на холеру, неизвестно, о какой серогруппе идет речь и насколько она токсична. Результат  пробы, отправленной в лабораторию Департамента здоровья, должен быть известен в четверг.

Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, и на данный момент вероятность дальнейшего распространения инфекции оценивается как довольно низкая, поскольку контакты семьи с окружающими были минимальными. О случившемся проинформировано Эстонское общество семейных врачей и больницы. Пыхьяский региональный отдел Департамента здоровья также проинформировал о случившемся авиакомпанию и другие страны. Авиакомпания, в свою очередь, проинформирует других пассажиров о контакте с возможным заболевшим.

Риск для авиапассажиров довольно низкий, поскольку холера распространяется не по воздуху, а через зараженные поверхности, например, в туалетах, если их ранее посещал инфицированный человек. Департамент здоровья рекомендует путешественникам, получившим уведомление, в течение пяти дней следить за своим здоровьем и образцово соблюдать правила гигиены, особенно мыть руки.

Последний случай холеры в Эстонии был в 1993 году, тогда это тоже был завозной случай. Холера считается опасным инфекционным заболеванием с инкубационным периодом 1-5 дней, но обычно 2-3 дня.

Заболевание сопровождается диареей, рвотой, а из-за потери жидкости могут снижаться температура тела и артериальное давление, возникать судороги. Болезнь также может сопровождаться мышечной слабостью и сердечной недостаточностью. До 70 процентов инфицированных людей имеют лишь легкие симптомы или вообще не имеют симптомов. Опасность заболевания зависит от того, токсический это вариант или нет.

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