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Было отложено проведение сплошных вырубок в лесах, богатых птицами

rus.postimees.ee
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RMK прекратил рубку лесов, где, по данным Агентства окружающей среды, плотность гнездования птиц самая высокая. Фото иллюстративное.
RMK прекратил рубку лесов, где, по данным Агентства окружающей среды, плотность гнездования птиц самая высокая. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В сотрудничестве с Департаментом окружающей среды Центр управления государственными лесами (RMK) решил отложить летние сплошные вырубки в лесах, где, по оценке ведомства, плотность гнездящихся птиц наиболее высокая.

Перевод: Сергей Светлов

Хотя официально период двух с половиной месяцев, в течение которого запрещены вырубки для сохранения гнездящихся птиц, закончился в государственных лесах 30 июня, на прошлой неделе Департамент окружающей среды предложил RMK воздержаться от проведения сплошных вырубок в определенных лесах.

«После приостановки двух вырубок в качестве меры предосторожности Департамент окружающей среды сделал нам такое предложение. Мы пришли к решению подождать с вырубками и продолжать обмен информацией с департаментом по вопросу их продолжения. Пока мы стараемся найти замену вырубкам в резервных участках, насколько это возможно», - сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон в пресс-релизе государственной компании.

Департамент окружающей среды совместно с Агентством окружающей среды разработал матрицу плотности заселения птиц. Это часть руководства Департамента окружающей среды для владельцев лесов в Эстонии по весенне-летним вырубкам, за соблюдением которого ведомство следило до конца июня.

Согласно матрице, плотность заселения птиц высока во всех типах лесов, если возраст леса превышает сто лет. В более молодых лесах она выше в альварных и заболоченных лесах, а также в сурамене и рамене.

Согласно Закону об охране природы, запрещено намеренное беспокойство птиц, встречающихся в природе, особенно в период гнездования и выращивания птенцов. Наиболее интенсивный период гнездования - весна и начало лета, с середины апреля до середины лета, когда птицам необходимо предоставить возможность для размножения и воспитания потомства.

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