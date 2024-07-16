Было отложено проведение сплошных вырубок в лесах, богатых птицами

Перевод: Сергей Светлов

Хотя официально период двух с половиной месяцев, в течение которого запрещены вырубки для сохранения гнездящихся птиц, закончился в государственных лесах 30 июня, на прошлой неделе Департамент окружающей среды предложил RMK воздержаться от проведения сплошных вырубок в определенных лесах.

«После приостановки двух вырубок в качестве меры предосторожности Департамент окружающей среды сделал нам такое предложение. Мы пришли к решению подождать с вырубками и продолжать обмен информацией с департаментом по вопросу их продолжения. Пока мы стараемся найти замену вырубкам в резервных участках, насколько это возможно», - сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон в пресс-релизе государственной компании.

Департамент окружающей среды совместно с Агентством окружающей среды разработал матрицу плотности заселения птиц. Это часть руководства Департамента окружающей среды для владельцев лесов в Эстонии по весенне-летним вырубкам, за соблюдением которого ведомство следило до конца июня.

Согласно матрице, плотность заселения птиц высока во всех типах лесов, если возраст леса превышает сто лет. В более молодых лесах она выше в альварных и заболоченных лесах, а также в сурамене и рамене.

Согласно Закону об охране природы, запрещено намеренное беспокойство птиц, встречающихся в природе, особенно в период гнездования и выращивания птенцов. Наиболее интенсивный период гнездования - весна и начало лета, с середины апреля до середины лета, когда птицам необходимо предоставить возможность для размножения и воспитания потомства.