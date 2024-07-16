Во второй половине дня во вторник, 16 июля, в Папсааре в Пярну произошла авария, в результате которой пассажир одного из автомобилей был доставлен на медицинское обследование.
Автомобиль попал в ДТП, ребенок был доставлен в больницу
Перевод: Сергей Светлов
В 14:49 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Папсааре в Пярну, неподалеку от кольцевой развязки Хаапсалуского шоссе и Леннувялья-теэ. 49-летняя женщина, выезжая с заправки Olerex в сторону Пярну на автомобиле Toyota, не заметила двигавшийся по Хаапсалускому шоссе в сторону кольцевой развязки автомобиль Jaguar, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Toyota въехала в бок Jaguar.
Семилетняя девочка, сидевшая на пассажирском сидении Jaguar, была доставлена скорой помощью на медицинское обследование в Пярнускую больницу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен подтвердила, что обе водительницы были трезвы и имели действующие водительские права соответствующей категории.