Автомобиль попал в ДТП, ребенок был доставлен в больницу

В 14:49 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Папсааре в Пярну, неподалеку от кольцевой развязки Хаапсалуского шоссе и Леннувялья-теэ. 49-летняя женщина, выезжая с заправки Olerex в сторону Пярну на автомобиле Toyota, не заметила двигавшийся по Хаапсалускому шоссе в сторону кольцевой развязки автомобиль Jaguar, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Toyota въехала в бок Jaguar.