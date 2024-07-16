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Автомобиль попал в ДТП, ребенок был доставлен в больницу

Мерле Ралльманн
, журналист Pärnu Postimees
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На Хаапсалуском шоссе в направлении Пярну водитель, выезжавший с заправки, повредил Jaguar, не заметив приближающийся белый автомобиль.
На Хаапсалуском шоссе в направлении Пярну водитель, выезжавший с заправки, повредил Jaguar, не заметив приближающийся белый автомобиль. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Во второй половине дня во вторник, 16 июля, в Папсааре в Пярну произошла авария, в результате которой пассажир одного из автомобилей был доставлен на медицинское обследование.

Перевод: Сергей Светлов

В 14:49 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Папсааре в Пярну, неподалеку от кольцевой развязки Хаапсалуского шоссе и Леннувялья-теэ. 49-летняя женщина, выезжая с заправки Olerex в сторону Пярну на автомобиле Toyota, не заметила двигавшийся по Хаапсалускому шоссе в сторону кольцевой развязки автомобиль Jaguar, за рулем которого находилась 41-летняя женщина. Toyota въехала в бок Jaguar.

Женщина за рулем Toyota недостаточно убедилась, что главная дорога свободна.
Женщина за рулем Toyota недостаточно убедилась, что главная дорога свободна. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Семилетняя девочка, сидевшая на пассажирском сидении Jaguar, была доставлена скорой помощью на медицинское обследование в Пярнускую больницу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен подтвердила, что обе водительницы были трезвы и имели действующие водительские права соответствующей категории.

Авария произошла на выезде с заправки Olerex на шоссе Лихула, в результате чего маленькая девочка была доставлена в больницу.
Авария произошла на выезде с заправки Olerex на шоссе Лихула, в результате чего маленькая девочка была доставлена в больницу. Фото: Tark Tee Kuva
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