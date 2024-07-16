Восстановлена хронология событий: что известно о пропавшем в море человеке

В субботу, 13 июля, в Координационный центр морского и авиационного спасения Департамента полиции и погранохраны Эстонии поступило сообщение об исчезновении в Рижском заливе двух граждан Латвии. Они направлялись на водных мотоциклах из латвийской волости Роя на эстонский остров Рухну. В воскресенье один из них самостоятельно добрался до берега, другого до сих пор найти не удалось.

Зачем было отправляться в путь в то время, когда было объявлено предупреждение о грозе с сильными порывами ветра? С какими техническими проблемами столкнулись водные мотоциклы? Были ли они зарегистрированы и безопасны для поездки? Почему остальные члены группы ушли, оставив их в море? Пока вопросов больше, чем ответов.

TVNET собрал информацию о поисках пропавшего водного мотоциклиста, которая известна на данный момент.

Хронология событий