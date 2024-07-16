Во многих местах на берегу моря 13 июля в Латвии праздновался День рыбака - чествовали рыбаков, их традиции и само море. В этот день и на берегу моря в Калтене к поездке на эстонский остров Рухну со своими единомышленниками готовился водный мотоциклист Серго. Это был последний раз, когда его видели живым, пишет Rus.TVNET.
Восстановлена хронология событий: что известно о пропавшем в море человеке
В субботу, 13 июля, в Координационный центр морского и авиационного спасения Департамента полиции и погранохраны Эстонии поступило сообщение об исчезновении в Рижском заливе двух граждан Латвии. Они направлялись на водных мотоциклах из латвийской волости Роя на эстонский остров Рухну. В воскресенье один из них самостоятельно добрался до берега, другого до сих пор найти не удалось.
Зачем было отправляться в путь в то время, когда было объявлено предупреждение о грозе с сильными порывами ветра? С какими техническими проблемами столкнулись водные мотоциклы? Были ли они зарегистрированы и безопасны для поездки? Почему остальные члены группы ушли, оставив их в море? Пока вопросов больше, чем ответов.
TVNET собрал информацию о поисках пропавшего водного мотоциклиста, которая известна на данный момент.