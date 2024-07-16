«Путинский режим сфабриковал против меня дело»: в отношении проживающей в Эстонии активистки возбуждено уголовное дело

Как следует из заявления Следственного комитета РФ, поводом для преследования активистки послужил опубликованный ею видеоролик, в котором говорится о войне России против Украины. По версии СК РФ, в видео содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины». О каком именно ролике идет речь, в сообщении не уточняется.

«Сегодня получила новость, что против меня путинский режим сфабриковал уголовное дело "о фейках" об армии. Думаю, это конкретное уголовное дело связано с тем, что я ездила в Украину и сделала репортаж о преступлениях путинской армии, о том, как бомбят школы и больницы в Харькове и Купянске, как убивают мирных жителей. Это не первое мое уголовное дело. За активную помощь Украине я арестована в России заочно по статье "об организации терроризма" и включена в список террористов и экстремистов, а также я нахожусь в федеральном розыске. Это означает, что наша команда занимается супер правильным делом, что самое страшное для путинского режима – поддержка Украины россиянами», – комментирует дело сама Евгения для «Активатики».

Обвинения по «террористической» статье

Евгения Чирикова живет в Эстонии. В апреле Сыктывкарский городской суд заочно арестовал ее, а также оппозиционера и многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова и оппозиционного политика, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина по обвинению в «создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании».

Незадолго до этого все они участвовали в Форуме свободной России в Вильнюсе. В феврале и марте критиков Кремля внесли в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга, а ранее - в реестр «иностранных агентов» Минюста РФ.

Форум свободной России, основанный в 2016 году Каспаровым и Тютриным, был признан Генпрокуратурой РФ «нежелательной организацией».