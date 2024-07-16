Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Пярну 71-летнего Вальтера. Последний раз близкие связывались с ним в понедельник, 15 июля, в полдень.
Найденный 71-летний Вальтер скончался в больнице
Полицейские побеседовали с близкими пропавшего и проверили места, где мог находиться Вальтер, но найти его пока не удалось. Не исключено, что он уехал из дома на велосипеде. У него нет с собой мобильного телефона.
Впоследствии полиция сообщила, что вечером 22 июля случайный прохожий нашел Вальтера на улице Яама в Пярну. В связи с состоянием здоровья скорая помощь доставила его в Пярнускую больницу, где, к сожалению, он скончался утром 23 июля.