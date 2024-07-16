Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Пярну 71-летнего Вальтера. Последний раз близкие связывались с ним в понедельник, 15 июля, в полдень.
Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 71-летнего мужчину
Полицейские побеседовали с близкими пропавшего и проверили места, где мог находиться Вальтер, но найти его пока не удалось. Не исключено, что он уехал из дома на велосипеде. У него нет с собой мобильного телефона.
Рост Вальтера около 177 сантиметров, у него стройное телосложение, короткие и седые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Вальтера или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.