Брюссель напомнил Орбану, что он не имеет права говорить об Украине от имени ЕС

Виктор Орбан, Шарль Мишель Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своей попыткой взять на себя роль инициатора мирных переговоров по Украине, выступая при этом с удобных Москве позиций, добился того, что Еврокомиссия, по данным прессы, попросила еврокомиссаров не ездить в Венгрию на неформальные собрания, а председатель Европейского совета в письме Орбану напомнил, что он не имеет права выступать от имени ЕС.

«Страна, председательствующая в Европейском совете в порядке ротации, не имеет полномочий представлять Европейский союз на международной арене и не получала от Европейского совета мандата на переговоры от имени союза», — говорится в письме председателя Совета Шарля Мишеля Виктору Орбану. С текстом письма ознакомилось агентство Reuters.

Венгрия с 1 июля на полгода стала председательствующей в Европейском совете страной, и Виктор Орбан на следующий же день отправился с неожиданным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем поехал в Москву, Пекин и в США, на встречу с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Руководство ЕС по ходу этих визитов уже заявляло, что Орбан, хоть и является руководителем страны, временно председательствующей в ЕС, все же не имеет полномочий представлять союз в контактах с другими странами.

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