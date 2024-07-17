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Анализ Новое правительство повысит НСО, либо подоходный налог или придумает что-то в этом роде

Микк Салу
, журналист
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Пресс-конференция, на которой были подведены итоги первого дня коалиционных переговоров между Партией реформ, "Ээсти 200" и социал-демократами в Белом зале Рийгикогу. На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс, Кристен Михал и Маргус Цахкна.
Пресс-конференция, на которой были подведены итоги первого дня коалиционных переговоров между Партией реформ, "Ээсти 200" и социал-демократами в Белом зале Рийгикогу. На фото (слева направо) Лаури Ляэнеметс, Кристен Михал и Маргус Цахкна. Фото: Madis Veltman

Хотя Партия реформ, социал-демократы и «Эстония 200» еще не согласовали все детали, ясно, что новый налог будет. Он будет называться либо налогом на оборону, либо комплексным оборонным налогом, либо налогом на безопасность.

Это не просто повышение существующих налогов, а совершенно новый налог. Основными компонентами при его расчете станут оборот и доход. Как говорит один из реформаторов, нельзя изобрести новую налоговую базу: облагаться будут именно доходы и потребление. По сути, конечно, это означает, что речь идет о повышении НСО и подоходного налога.

Лидер соцдемов, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, заявил вчера, что все увидят налог на национальную оборону в своих чеках на покупки. Это также намек на то, что будет введен налог, подобный НСО. Если нынешний НСО составляет 22 процента, то его повышение - скажем, до 24 процентов - будет означать просто увеличение НСО. Но новая строка в товарном чеке все равно означает новый налог.

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