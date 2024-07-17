Хотя Партия реформ, социал-демократы и «Эстония 200» еще не согласовали все детали, ясно, что новый налог будет. Он будет называться либо налогом на оборону, либо комплексным оборонным налогом, либо налогом на безопасность.
Для подписчиков
Анализ ⟩ Новое правительство повысит НСО, либо подоходный налог или придумает что-то в этом роде
Это не просто повышение существующих налогов, а совершенно новый налог. Основными компонентами при его расчете станут оборот и доход. Как говорит один из реформаторов, нельзя изобрести новую налоговую базу: облагаться будут именно доходы и потребление. По сути, конечно, это означает, что речь идет о повышении НСО и подоходного налога.