Анализ Новое правительство повысит НСО, либо подоходный налог или придумает что-то в этом роде

Это не просто повышение существующих налогов, а совершенно новый налог. Основными компонентами при его расчете станут оборот и доход. Как говорит один из реформаторов, нельзя изобрести новую налоговую базу: облагаться будут именно доходы и потребление. По сути, конечно, это означает, что речь идет о повышении НСО и подоходного налога.

Лидер соцдемов, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, заявил вчера, что все увидят налог на национальную оборону в своих чеках на покупки. Это также намек на то, что будет введен налог, подобный НСО. Если нынешний НСО составляет 22 процента, то его повышение - скажем, до 24 процентов - будет означать просто увеличение НСО. Но новая строка в товарном чеке все равно означает новый налог.