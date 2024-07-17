Опасность возникновения пожара IKEA отзывает опасный товар

Разработка продуктов IKEA всегда сопровождается комплексной программой оценки и тестирования рисков, которая гарантирует, что все товары выдерживают использование в повседневной жизни и соответствуют имеющимся законам и стандартам рынков, на которых их продают, говорится на домашней странице IKEA.

Несмотря на это, до предприятия дошла информация, что определенные внешние аккумуляторы VARMFRONT могут быть воспламеняющимися из-за производственной ошибки. Этот производственный брак касается внешнего аккумулятора VARMFRONT емкостью 10 400 мАч с номером модели E2038 с маркировкой даты (AANN) 2313, 2316, 2318 или 2319 и внешний аккумулятор VARMFRONT емкостью 5200 мАч с номером модели E2037 с маркировкой даты (AANN) 2318, 2319 или 2322.

Внешний аккумулятор VARMFRONT. Фото: Ikea

IKEA просит всех покупателей немедленно прекратить использование товаров с этими номерами моделей и маркировкой даты и обратиться в компанию для возврата денег или замены.

Важно проверить надпись на задней стороне аккумуляторного блока VARMFRONT, чтобы убедиться, что отзыв затрагивает ваше устройство.