По словам собеседников CNN, Секретная служба США проинформировала предвыборный штаб Трампа о возросшей угрозе и усилила меры безопасности вокруг политика еще до 13 июля - в тот день Трамп был ранен в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании.

Однако нет никаких признаков, что стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс каким-либо образом участвовал в иранском заговоре, заявили источники телеканала.

Спецслужба не раз предостерегала предвыборный штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, поскольку они представляют больший риск, чем мероприятия, доступ к которым агентство может лучше контролировать, отмечает CNN.

Иран: Трамп - преступник, но обвинения в заговоре не обоснованы

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявила журналистам, что обвинения в готовящемся покушении на Трампа не обоснованы и злонамеренны.

«С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп - преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в судебном порядке за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал правовой путь, чтобы привлечь его к ответственности», - сказал представитель иранской миссии.