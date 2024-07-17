Эстония предложила Российской Федерации совместно измерить фарватер Наровы во избежание будущих разногласий. МИД РФ официально пока не отреагировал, но отреагировали приближенные к Кремлю СМИ. Из их позиции можно понять, как российское правительство смотрит на предложение Эстонии. Скорее всего, конструктивное решение вопроса будет невозможно.