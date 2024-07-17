Эстония предложила Российской Федерации совместно измерить фарватер Наровы во избежание будущих разногласий. МИД РФ официально пока не отреагировал, но отреагировали приближенные к Кремлю СМИ. Из их позиции можно понять, как российское правительство смотрит на предложение Эстонии. Скорее всего, конструктивное решение вопроса будет невозможно.
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В предложении МИД Эстонии вместе измерить фарватер россияне увидели «провоцирование конфликта» (1)
15 июля МИД Эстонии передал представителю посольства России ноту, которой эстонская сторона предлагает России совместно измерить фарватер на реке Нарва.