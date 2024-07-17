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В предложении МИД Эстонии вместе измерить фарватер россияне увидели «провокацию конфликта»

Анастасия Тидо
, журналист
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Российские пограничники извлекают эстонские пограничные буи с реки Нарва 23 мая.
Российские пограничники извлекают эстонские пограничные буи с реки Нарва 23 мая. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Эстония предложила Российской Федерации совместно измерить фарватер Наровы во избежание будущих разногласий. МИД РФ официально пока не отреагировал, но отреагировали приближенные к Кремлю СМИ. Из их позиции можно понять, как российское правительство смотрит на предложение Эстонии. Скорее всего, конструктивное решение вопроса будет невозможно.

15 июля МИД Эстонии передал представителю посольства России ноту, которой эстонская сторона предлагает России совместно измерить фарватер на реке Нарва.

В своей ноте Эстония заявляет, что страны, похоже, по-разному понимают местоположение фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией.

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