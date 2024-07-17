Эстония предложила Российской Федерации совместно измерить фарватер Наровы во избежание будущих разногласий. МИД РФ официально пока не отреагировал, но отреагировали приближенные к Кремлю СМИ. Из их позиции можно понять, как российское правительство смотрит на предложение Эстонии. Скорее всего, конструктивное решение вопроса будет невозможно.
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В предложении МИД Эстонии вместе измерить фарватер россияне увидели «провокацию конфликта»
15 июля МИД Эстонии передал представителю посольства России ноту, которой эстонская сторона предлагает России совместно измерить фарватер на реке Нарва.