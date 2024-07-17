Десять лет назад российский «Бук» сбил «Боинг» MH17. Чего мы до сих пор не знаем об этой трагедии?

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты, большинство опрошенных свидетелей указали направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил так называемой Донецкой народной республики).

Некоторые указывали более точную локацию - место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Для оценки надежности этих показаний судья изучил данные телефонного биллинга свидетелей. 17 июля все они действительно находились именно в том районе, о котором заявляли.

Что дальше?

Еще в 2020 году правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием признать ответственность России за гибель 298 пассажиров и членов экипажа «Боинга-777», а также за отказ должным образом расследовать это дело. И этот суд все еще продолжается.

обломок ракеты Фото: EPA

Правительство Нидерландов утверждает, что Россия сыграла ключевую роль в этой катастрофе, и что продолжающаяся Кремлем кампания дезинформации по поводу сбитого самолета является грубым нарушением гражданских прав родственников погибших.

Москва все выдвинутые против нее обвинения продолжает категорически отрицать.

На вынесение окончательного решения могут уйти годы. Теоретически, если Россия проиграет этот суд, ЕСПЧ может обязать ее выплатить компенсации пострадавшим. На практике это решение останется символическим.

После начала вторжения в Украину Россия приняла закон, по которому отказалась исполнять решения Европейского суда, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Но срока давности у этих выплат нет. И в итоге история компенсаций, которые Москва задолжает по решениям ЕСПЧ, может повторить сценарий с выплатой СССР царских долгов Российской империи.