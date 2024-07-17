В торговом центре Ülemiste открылся крупнейший в Эстонии пункт зарядки электромобилей

«В Таллинне торговый центр Ülemiste является центром притяжения: сюда легко добраться, и его посещают как таллиннцы, так и люди из близлежащих волостей и со всей Эстонии. Широкий выбор товаров, услуг и развлечений в ТЦ Ülemiste привлекает тех, кто хочет найти все нужные товары и услуги в одном месте; многие приезжают сюда просто отдохнуть и побаловать себя чем-нибудь приятным. При этом важно предложить всем владельцам электромобилей удобную возможность во время посещения торгового центра зарядить свой автомобиль», - сообщил глава Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

Руководитель эстонского рынка Enefit Volt Вильяр Конт рассказал, что при планировании новых и модернизации существующих пунктов зарядки команда Enefit Volt всегда стремится, чтобы использование зарядных устройств было удобным для владельцев электромобилей.

«Мы устанавливаем зарядные устройства Enefit Volt возле продуктовых магазинов и торговых центров, чтобы посетители могли ставить автомобиль на зарядку, пока они занимаются другими делами. Это позволяет значительно сэкономить время», - отметил Конт.

«По сравнению со сверхскоростными зарядными устройствами, стоимость зарядки в скоростных пунктах зарядки ниже. В то же время скорость зарядки достаточна для того, чтобы за время посещения торгового центра набралось достаточное количество пробега», - добавил Конт.

Enefit Volt - крупнейшая в Эстонии сеть зарядки электромобилей, на сто процентов работающая на зеленой электроэнергии.