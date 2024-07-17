Найти настоящих собственников недвижимости в финском городе оказалось непросто

Помещения женского сельхозучилища в Лаппеенранта пустуют, однако кто-то оплачивает долги и покрывает хозяйственные расходы. На объекте регулярно появляются работники, ухаживающие за зданиями и двором.

Найти настоящих собственников комплекса оказалось непростым делом. Финский закон обязывает компании сообщать в торговый реестр информацию о реальных бенефициарах, однако в случае с управляющей данной недвижимостью компанией Embira Village данное требование выполнено не было. Это привычная практика для владеющих в Финляндии недвижимостью фирм с российским капиталом. Настоящие бенефициары скрываются за цепочкой инвестиционных фирм или подставных владельцев.

Выяснилось, что за Embira Village стоит зарегистрированная на Кипре международная инвестиционная компания Embria. В торговом реестре Кипра в качестве основателей фирмы указаны Владимир Гуров и Павел Яковлев. Согласно СМИ, они являются инвесторами из Санкт-Петербурга, которые занимаются финансированием и развитием стартапов.

Журналисты Yle в течение недели пытались связаться с Гуровым и Яковлевым, чтобы узнать, для каких целей они приобрели в 2018 году бывшее училище. Владельцы, однако, на связь не вышли.

С подробностями этой темной истории можно ознакомиться ЗДЕСЬ.