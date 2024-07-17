Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Мы настолько богаты, что можем себе это позволить?»: житель Мустамяэ пришел в недоумение от увиденного на одной из улиц района

Дмитрий Рая
, pепортер
Copy
Мустамяэ.
Мустамяэ. Фото: Sander Ilvest

В условиях постоянно дорожающей жизни люди стали острее реагировать на, казалось бы, довольно будничные ситуации. Так, проживающий в столичном районе Мустамяэ Андрей пришел в недоумение от увиденного на одной из улиц родного района.

«Здравствуйте! Хотелось бы получить от города комментарий, почему в дневное солнечное время работает уличное освещение уже на протяжении многих дней? Мы, граждане Эстонии, действительно настолько богаты, что можем себе это позволить?» - задался он вопросом.

Работающие в дневное время уличные фонари. Иллюстративный снимок.
Работающие в дневное время уличные фонари. Иллюстративный снимок. Фото: Николай Андреев
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх