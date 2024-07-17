В условиях постоянно дорожающей жизни люди стали острее реагировать на, казалось бы, довольно будничные ситуации. Так, проживающий в столичном районе Мустамяэ Андрей пришел в недоумение от увиденного на одной из улиц родного района.
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«Мы настолько богаты, что можем себе это позволить?»: житель Мустамяэ пришел в недоумение от увиденного на одной из улиц района
«Здравствуйте! Хотелось бы получить от города комментарий, почему в дневное солнечное время работает уличное освещение уже на протяжении многих дней? Мы, граждане Эстонии, действительно настолько богаты, что можем себе это позволить?» - задался он вопросом.