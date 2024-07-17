ДИАНА ХАРЛАМОВА Очереди на границе - это теперь скучный вторник

С февраля жизнь приграничного города изменилась: Россия закрыла свою часть моста для транспортных средств на бесконечный ремонт, который к июлю так и не начала. В ответ Эстония изменила график работы таможни, и ранее круглосуточная граница стала работать как продуктовый магазин - с семи утра до 11 вечера.

Ни одна из сторон не проводила социальный опрос среди людей, на которых такие изменения повлияют в первую очередь, и всем пришлось с новым порядком тихонечко смириться. Со счетом 1:1 обе таможни продолжили работу, но затем Финляндия тоже закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок, и из-за этого всего на северо-востоке страны открылся филиал ада.

Новый распорядок сказался на людях довольно быстро, и уже к весне на границе стали появляться все бОльшие и бОльшие очереди. Оно и логично - никаких тебе ночных рейсов автобусов, которые были удобны для многих, путешествующих в Россию. А без них не стало возможности перейти границу тогда, когда там нет людей: теперь люди там есть всегда. К концу мая ситуация стала почти абсурдной: у дверей Нарвского КПП люди скапливались в таких количествах, будто в России медом намазано, и огромная очередь тянулась по всему мосту.