Одним из самых популярных инфоповодов в русскоязычных СМИ остается ситуация на границе Нарва-Ивангород. О том, есть ли смысл уделять столько внимания явлению, которое стало обыденностью, или пора пора просто принять новый порядок, рассуждает журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Очереди на границе - это теперь скучный вторник
С февраля жизнь приграничного города изменилась: Россия закрыла свою часть моста для транспортных средств на бесконечный ремонт, который к июлю так и не начала. В ответ Эстония изменила график работы таможни, и ранее круглосуточная граница стала работать как продуктовый магазин - с семи утра до 11 вечера.
Ни одна из сторон не проводила социальный опрос среди людей, на которых такие изменения повлияют в первую очередь, и всем пришлось с новым порядком тихонечко смириться. Со счетом 1:1 обе таможни продолжили работу, но затем Финляндия тоже закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок, и из-за этого всего на северо-востоке страны открылся филиал ада.
Новый распорядок сказался на людях довольно быстро, и уже к весне на границе стали появляться все бОльшие и бОльшие очереди. Оно и логично - никаких тебе ночных рейсов автобусов, которые были удобны для многих, путешествующих в Россию. А без них не стало возможности перейти границу тогда, когда там нет людей: теперь люди там есть всегда. К концу мая ситуация стала почти абсурдной: у дверей Нарвского КПП люди скапливались в таких количествах, будто в России медом намазано, и огромная очередь тянулась по всему мосту.
Однажды желающие перейти на ту сторону застряли в Нарве на всю ночь - Россия слишком долго телилась с проверкой документов, а у Эстонии слишком быстро закончилось терпение, и нарвский таможенный пункт закрыли в пять вечера вместо одиннадцати. Сколько вони тогда было и сколько неприятностей вообще у всех: у самих людей, у администрации города, у работников гостиниц, куда бешеным потоком хлынули все, кто не хотел спать на улице…
Но к середине июля стало ясно, что нечеловеческие очереди на границе - это теперь такой же скучный вторник, как и кумовство в Нарвском горсобрании. И я искренне не понимаю, зачем продолжать мусолить эту тему каждый Божий день, кропотливо пересчитывая людей, периодически бегая к ним за бессмысленными интервью и делая сотни фотографий примерно одинакового содержания.
За последнее время на границе Нарва-Ивангород сформировалась своя, как в чашке Петри, экосистема. Люди научились коммуницировать между собой, рассчитывать свое время, друг друга развлекать, а еще терпению. Кто-то даже бизнес умудрился сколотить, занимая место в очереди для других за деньги. Ну разве это не чудесно? И с людьми всегда так: поворчат, поворчат и приспособятся. Получилось и в этот раз.
К середине июля стало очевидно, что в этой истории никто из ее участников не подвинется - Россия не откроет проезжую часть моста, Эстония не вернет круглосуточный режим работы таможни, а люди не перестанут ездить в Россию пачками, потому что несмотря на весь ужас войны, эту гигантскую страну с карты не сотрешь. Поэтому я не вижу смысла в нелепом злорадствовании по отношению к тем, кто хочет или должен пересечь границу. В Интернете я часто встречаю комментаторов, которые желают стоящим в очереди самовоспламениться и сгореть за то, что им надо в Россию.
Но давайте не будем ненавидеть людей просто за то, что они по абсолютно разным причинам направляются в недружественную страну. Далеко не все из них бегут на поклон к Путину, а в очередях постоянно слышится и финская, и итальянская, и испанская речь - соответственно, многие едут к родственникам и по другим делам. Да и вообще, есть ли смысл злорадствовать над людьми, которые часами ПРОСТО СТОЯТ? В сериале «Сверхъестественное» концепция ада была представлена, как бесконечная очередь, и я не могу с ней не согласиться.
Поэтому просто предлагаю оставить всех людей, желающих пересечь границу, в покое. Давайте перестанем бегать к ним с фотоаппаратами, как к зверюшкам в зоопарке, считать их, как цыплят по осени, желать им смерти или слезно сочувствовать. Теперь это новая реальность, и ее нужно просто принять и жить дальше. И все же не будем забывать о том, что приграничный город Нарва - это не только про границу.