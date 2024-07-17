РАЙНЕР САКС Запущенные Россией дроны взрываются над Беларусью: у этой аномалии могут быть простые объяснения

Перевод: Павел Соболев

За последнюю неделю иранские дроны «Шахед», используемые Россией, начали пролетать с территории Украины на территорию Беларуси. Вчера рано утром четыре иранских беспилотника вошли в воздушное пространство Украины, два из них были уничтожены украинской ПВО. Однако два дрона покинули воздушное пространство в направлении Беларуси, сообщили в ВВС Уркаины.

Это как минимум третий случай, когда ВВС Украины фиксируют передвижение иранских дронов через Украину в Беларусь. Особенно странным последний инцидент делает тот факт, что дрон, залетевший в воздушное пространство Беларуси вчера рано утром, взорвался в 50 км от Бобруйска. В ряде случаев ВВС Беларуси также реагировали на полеты дронов, но не открывали по ним огонь. В настоящее время сложно точно оценить, что является причиной этих аномалий.

Атаки дронов на Украину явно потеряли в интенсивности

Можно предположить, что украинские ракетные удары по Крыму в последние месяцы были успешными в этом отношении, и иранские беспилотники не вылетали из Крыма для нападений на Украину. Почему-то до сих пор их вылет с территории России проходит не так гладко. Не исключено, что поскольку подобные атаки дронов не дали серьезных результатов, российское командование работает сейчас над модификацией дронов и как раз и пытается разработать новую тактику их применения.