РАЙНЕР САКС Запущенные Россией дроны взрываются над Беларусью: у этой аномалии могут быть простые объяснения

США и другие союзники Украины достаточно решительно отреагировали на все предложения по уничтожению российских ракет в воздушном пространстве Украины с помощью систем ПВО, расположенных на территории Польши. Аналогичная реакция была и на распространявшиеся тогда в СМИ дискуссии о том, что истребители F-16 могут быть запущены на боевые вылеты с украинскими пилотами откуда-нибудь из Польши или Румынии.
Тогда же Россия в ответ заявила, что в таком случае она считает своими военными целями аэродромы, с которых взлетают истребители. Когда истребители F-16 прибудут в Украину, российские СМИ, очевидно, постоянно будут пытаться распространить новость о том, что истребители F-16, атакующие позиции российской армии, взлетают с территории стран НАТО. Ожидается, что это вызовет замешательство и даже, в лучшем для РФ случае, панику, особенно среди американских руководителей.
С юга России, из региона вокруг Ростова-на-Дону, поступают сообщения о том, что в результате аварии на тамошней атомной электростанции остановился один из реакторов, что привело к волне отключений электроэнергии в южной части России, а также в оккупированном Крыму. Например, известно, что в ближайшие дни в Севастополе плановые отключения электроэнергии будут происходить каждые два часа. Это, конечно, не украинская атака, а какая-то технологическая проблема на электростанции.
Активность наступлений русской армии на фронтах снизилась по сравнению с предыдущими неделями, но наступление по всему фронту по-прежнему более интенсивно, чем в первые четыре месяца этого года. Российское командование пытается повысить активность армейской авиации и активизировать использование планирующих бомб при бомбардировках украинских позиций и населенных пунктов, близких к линии фронта.