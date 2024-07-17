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РАЙНЕР САКС Запущенные Россией дроны взрываются над Беларусью: у этой аномалии могут быть простые объяснения

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Запущенный Россией дрон Shahed-136, упавший в прошлом году близ Киева.
Запущенный Россией дрон Shahed-136, упавший в прошлом году близ Киева. Фото: OLEG PETRASYUK / EPA-EFE / SHUTTERSTOCK
  • Российское командование может разрабатывать новую тактику действий с использованием дронов
  • Один реактор на АЭС под Ростовом-на-Дону остановился из-за аварии
  • По всей линии фронта российское наступление идет интенсивнее, чем в первые четыре месяца года

В ходе воздушных атак последних дней подтвердилось, что Украина по-прежнему успешно атакует системы ПВО российской армии в Крыму и на других оккупированных территориях, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

За последнюю неделю иранские дроны «Шахед», используемые Россией, начали пролетать с территории Украины на территорию Беларуси. Вчера рано утром четыре иранских беспилотника вошли в воздушное пространство Украины, два из них были уничтожены украинской ПВО. Однако два дрона покинули воздушное пространство в направлении Беларуси, сообщили в ВВС Уркаины.

Это как минимум третий случай, когда ВВС Украины фиксируют передвижение иранских дронов через Украину в Беларусь. Особенно странным последний инцидент делает тот факт, что дрон, залетевший в воздушное пространство Беларуси вчера рано утром, взорвался в 50 км от Бобруйска. В ряде случаев ВВС Беларуси также реагировали на полеты дронов, но не открывали по ним огонь. В настоящее время сложно точно оценить, что является причиной этих аномалий.

Атаки дронов на Украину явно потеряли в интенсивности

Можно предположить, что украинские ракетные удары по Крыму в последние месяцы были успешными в этом отношении, и иранские беспилотники не вылетали из Крыма для нападений на Украину. Почему-то до сих пор их вылет с территории России проходит не так гладко. Не исключено, что поскольку подобные атаки дронов не дали серьезных результатов, российское командование работает сейчас над модификацией дронов и как раз и пытается разработать новую тактику их применения.

В случае с воздушными атаками последних дней подтверждено, что Украина по-прежнему успешно атакует системы ПВО российской армии в Крыму и на других оккупированных территориях. Это в первую очередь связано с подготовкой к размещению истребителей F-16. Вчера российские источники сообщили, что над Одессой летали истребители F-16 из Румынии, но румынские власти быстро назвали эту информацию ложной. По этому кусочку ложной информации можно догадаться, какие информационные операции планирует Россия к тому моменту, когда истребители F-16 наконец попадут в арсенал Украины.

США и другие союзники Украины достаточно решительно отреагировали на все предложения по уничтожению российских ракет в воздушном пространстве Украины с помощью систем ПВО, расположенных на территории Польши. Аналогичная реакция была и на распространявшиеся тогда в СМИ дискуссии о том, что истребители F-16 могут быть запущены на боевые вылеты с украинскими пилотами откуда-нибудь из Польши или Румынии.

Тогда же Россия в ответ заявила, что в таком случае она считает своими военными целями аэродромы, с которых взлетают истребители. Когда истребители F-16 прибудут в Украину, российские СМИ, очевидно, постоянно будут пытаться распространить новость о том, что истребители F-16, атакующие позиции российской армии, взлетают с территории стран НАТО. Ожидается, что это вызовет замешательство и даже, в лучшем для РФ случае, панику, особенно среди американских руководителей.

С юга России, из региона вокруг Ростова-на-Дону, поступают сообщения о том, что в результате аварии на тамошней атомной электростанции остановился один из реакторов, что привело к волне отключений электроэнергии в южной части России, а также в оккупированном Крыму. Например, известно, что в ближайшие дни в Севастополе плановые отключения электроэнергии будут происходить каждые два часа. Это, конечно, не украинская атака, а какая-то технологическая проблема на электростанции.

Активность наступлений русской армии на фронтах снизилась по сравнению с предыдущими неделями, но наступление по всему фронту по-прежнему более интенсивно, чем в первые четыре месяца этого года. Российское командование пытается повысить активность армейской авиации и активизировать использование планирующих бомб при бомбардировках украинских позиций и населенных пунктов, близких к линии фронта.

Сила нанесенных с использованием дронов ударов бывает столь значительной, что часто от находящихся в зоне атаки автомашин мало что остается.
Сила нанесенных с использованием дронов ударов бывает столь значительной, что часто от находящихся в зоне атаки автомашин мало что остается. Фото: Erakogu

Положение на поле боя

На Харьковском направлении Россия не смогла поддерживать высокий уровень наступательной активности, а украинские силы смогли сохранить свои позиции.

Вчера активность атак российской армии в направлении Купянска несколько возросла, однако изменений в ситуации нет. На направлении Лимана интенсивность атак РФ значительно снизилась, и причина - прежде всего в потерях российских войск. На Северском направлении позиционная война продолжается безо всяких результатов.

В районе Бахмута количество атак российской армии вчера снизилось, вероятно, из-за ротации частей. Меньше было и атак южнее, в направлении Торецка, и дислокация войск такая же, как и раньше.

Активное наступление в направлении Покровска вчера продолжилось, и не исключено, что российским частям удалось незначительно улучшить свои позиции. Активность российских войск к западу и юго-западу от Донецка значительно возросла, бои там велись возле всех населенных пунктов, расположенных на линии фронта.

На Южном фронте активность российской армии вчера снизилась. В СМИ начали распространяться слухи о том, что украинская армия несколько недель назад покинула восточный берег Днепра. Тем не менее, российские подразделения вчера предприняли более мелкие атаки в районе населенного пункта Крынки на восточном берегу. В общем, пока непонятно, подтвердят ли эти слухи сообщения следующих дней.

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