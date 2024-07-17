Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочную серию чемпионата Европы разочаровывающей ничьей со счетом 1:1 против Люксембурга. Победа вывела бы команду в плей-офф. По мнению Сирье Каппер, одного из главных тренеров, чтобы выступать успешнее, нужно работать еще усерднее и больше вкладывать в развитие женского футбола.
Главный тренер: мы должны больше вкладывать в женский футбол и еще больше работать
Эстония в первом тайме находилась в проигрышном положении и лишь во втором тайме сумела сравнять счет. На охоту за победным голом оставалось 40 минут, и возможности были, но не идеальные. Кроме того, наша команда не сумела толком оказать давления на соперниц.
В пятницу с тем же соперником на выезде также сыграли вничью - 1:1. Это позволяло надеяться на хороший домашний матч. Однако эстонки выглядели немного скованно, возможно, на них влияла обязанность победить?
«В определенной степени да. Мы редко оказываемся в ситуации, когда являемся фаворитами или когда победа оказывается более значимой, чем обычно. У девочек есть желание, но опыта не хватает», - сказала Каппер Postimees.
По словам Каппер, пасы между линиями хорошо сработали в игре против Албании (третья страна второй подгруппы), и то же самое хотели увидеть сейчас в Тарту.
«На этот раз мы хотели слишком быстро продвинуть мяч. Мы должны были быть более терпеливыми, больше расшатывать оборонительную линию соперника, а затем искать бреши. Лизетте Таммик не получила мяч там, где нам бы хотелось».
Люксембург сумел забить гол на ровном месте. По словам Каппер, на международном уровне даже мелочи имеют значение. Гости нашли способ, чтобы забить свой гол, а нам этого не хватило для двух голов. Она добавила, что в определенные моменты эстонки слишком боялись прессинга соперниц, им следовало постараться более терпеливо удерживать мяч.
Срок полномочий Каппер и ее коллеги, тоже главного тренера Анастасии Морковкиной начался пару лет назад. За этот период было одержано несколько красивых побед, забито четыре-пять голов в официальных матчах против Казахстана и Армении. Были ли нынешние соперники Албания (Эстония проиграла 0:2 и 1:2) и Люксембург сильнее прежних?
«Уровень женских команд С-лиги относительно одинаковый. Армения и Казахстан одержали несколько побед в этом цикле. Все вкладывают в женский футбол. Мы также должны вносить свой вклад и работать еще больше, чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с другими. Тренировочная среда, в которой находятся игроки, имеет решающее значение», - сказала Каппер.
Кристина Теэрн, забившая гол за Эстонию, вышла на поле после перерыва и уже через пять минут поразила ворота соперниц.
«Мне сказали пойти и забить гол», - сказала она, улыбаясь.
Что касается ситуации с воротами, она пояснила, что действовала исключительно из инстинкта нападающего: «Я видела, что Лийза Мерисалу собиралась пробить, и подумала, что, возможно, мяч откуда-то отскочит. Вот так все и произошло».
Эстония набрала 2 очка в двух ничьих с Люксембургом в пятой подгруппе C-лиги. Албания выиграла группу с 9 очками и вышла в лигу B для следующего цикла Лиги наций. И Албания, и набравший пять очков Люксембург вышли в плей-офф отборочной серии чемпионата Европы, где им предстоит встретиться с женскими сборными А-лиги.