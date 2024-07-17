Главный тренер: мы должны больше вкладывать в женский футбол и еще больше работать

Эстония в первом тайме находилась в проигрышном положении и лишь во втором тайме сумела сравнять счет. На охоту за победным голом оставалось 40 минут, и возможности были, но не идеальные. Кроме того, наша команда не сумела толком оказать давления на соперниц.

В пятницу с тем же соперником на выезде также сыграли вничью - 1:1. Это позволяло надеяться на хороший домашний матч. Однако эстонки выглядели немного скованно, возможно, на них влияла обязанность победить?

«В определенной степени да. Мы редко оказываемся в ситуации, когда являемся фаворитами или когда победа оказывается более значимой, чем обычно. У девочек есть желание, но опыта не хватает», - сказала Каппер Postimees.

По словам Каппер, пасы между линиями хорошо сработали в игре против Албании (третья страна второй подгруппы), и то же самое хотели увидеть сейчас в Тарту.

«На этот раз мы хотели слишком быстро продвинуть мяч. Мы должны были быть более терпеливыми, больше расшатывать оборонительную линию соперника, а затем искать бреши. Лизетте Таммик не получила мяч там, где нам бы хотелось».