Полиция задержала мужчину, укравшего из припаркованной машины телефон

Перевод: Павел Соболев

10 июля примерно в 17.30 в полицию поступило сообщение о том, что из запертого автомобиля через открытое окно дверцы на заправочной станции в центре Тарту был украден мобильный телефон iPhone 14. Полиция быстро начала собирать информацию с помощью опроса свидетелей и проверять записи камер наблюдения.

По словам представителя полиции Тарту Тимо Рейнтала, полицейские патрули хорошо справились с горячими зацепками. «Сначала в мусоре были обнаружены брюки одного из воров, что свидетельствовало о том, что преступники, вероятно, пытались изменить свой внешний облик, - сказал он. - Когда сотрудники полиции общались с возможными очевидцами, девушка, находившаяся на автовокзале, подошла к полицейскими и сообщила им, что разыскиваемые могли сесть на автобус.

На момент получения этой подсказки автобус уже уехал, но затем были просмотрены места отправления и назначения автобусов. Наконец, автобус, направлявшийся в сторону Валга, был остановлен у озера Пангоди, и там были обнаружены двое молодых людей, соответствующих описанию.

«Оба ранее были известны полиции по различным кражам, поэтому было принято решение их задержать, - сказал Рейнталь. - Благодаря показаниям молодых людей украденный iPhone был обнаружен в тайнике у реки Эмайыги, и в пятницу телефон был возвращен владельцу».

Прокурор Лыунской окружной прокуратуры Майрен Мангуссон сообщила, что первоначально в краже подозревали двух человек, однако в ходе расследования выяснилось, что 17-летний молодой человек к краже не причастен.

Однако 12 июля Тартуский уездный суд признал 27-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, виновным в краже и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. Тюремное заключение не будет назначено, если обвиняемый не совершит новое умышленное преступление в течение годичного испытательного срока.

Кроме того, он должен оплатить процессуальные издержки в размере 861 евро, подчиняться требованиям контроля поведения во время испытательного срока и регулярно встречаться с инспектором по пробации.

«Если он все же совершит новое преступление во время испытательного срока, суд сможет обеспечить фактическое исполнение приговора», - сказала Мангуссон.