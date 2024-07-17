В среду утром из Таллинна в места службы отправились последние июльские призывники. Всего на этой неделе к службе приступят почти 2300 молодых людей.
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Галерея ⟩ Последние июльские призывники отправились из Таллинна в воинские части
Сегодня от Департамента оборонных ресурсов, расположенного в Мустамяэ, отъехали четыре автобуса с новоиспеченными военнослужащими, три из них около 8:30 и один около 9:30. Это были последние автобусы, которые доставят призывников из столицы в воинские части.