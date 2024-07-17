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Галерея Последние июльские призывники отправились из Таллинна в воинские части

Rus.Postimees
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В среду утром из Таллинна в места службы отправились последние июльские призывники. Всего на этой неделе к службе приступят почти 2300 молодых людей.

Сегодня от Департамента оборонных ресурсов, расположенного в Мустамяэ, отъехали четыре автобуса с новоиспеченными военнослужащими, три из них около 8:30 и один около 9:30. Это были последние автобусы, которые доставят призывников из столицы в воинские части. 

По приглашению Департамента оборонных ресурсов с понедельника по среду к службе приступят почти 2300 молодых людей, из них 36 девушек. Парни и девушки поступают на военную службу в различные подразделения по всей Эстонии, включая Киберкомандование, Силы специальных операций, Военно-морской флот и Военную полицию.

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