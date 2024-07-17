Галерея Последние июльские призывники отправились из Таллинна в воинские части

Сегодня от Департамента оборонных ресурсов, расположенного в Мустамяэ, отъехали четыре автобуса с новоиспеченными военнослужащими, три из них около 8:30 и один около 9:30. Это были последние автобусы, которые доставят призывников из столицы в воинские части.