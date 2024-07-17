Спасатели-добровольцы с острова Аэгна во вторник вечером пришли на помощь экипажу яхты, севшей на мель поблизости от острова.
У острова Аэгна на мель села финская яхта, на помощь пришли спасатели-добровольцы
Как передала пресс-служба Спасательного департамента, в 18.06 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что финская яхта села на мель у острова Аэгна. Точнее, судно оказалось на мели между Аэгна и соседним островом Крясули. Экипажу яхты ничего не угрожало, но яхта своими силами покинуть мелкое место уже не могла.
Спасатели-добровольцы c острова Аэгна зацепили яхту тросом и с помощью квадроцикла UTV сняли яхту с мели. Яхта смогла выбраться с мелководья и в 20.07 продолжила свой путь.