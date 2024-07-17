Михал: минус в бюджете превышает два млрд евро, многого ждать не стоит

«Вся экономическая деятельность, управление предприятиями не зависит от государственной власти, но очень часто именно от государственной власти зависит, сможет ли предприятие заниматься своей основной деятельностью, будут ли планировки быстрее, будет ли меньше бюрократии. И, помимо всего прочего, и в Эстонии следует использовать возможность, которую мы, может быть, не использовали раньше. Если мы возьмем принцип помощи Украине в размере 0,25% нашего ВВП в год, что составляет сто млн евро, то за четыре года это, по сути, будет означать возможность роста эстонской оборонной промышленности на 400 млн евро, плюс различные другие пакеты», - цитирует Rus.ERR Михала, который отметил, что в коалиционном договоре есть много хороших новостей, и люди увидят это именно на примере экономики.