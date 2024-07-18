«Титан-Полимер» - российская бомба замедленного действия на границе. Спасатели комментируют ее опасность для Эстонии

В Псковской области, практически на границе с Эстонией, будет расширено опасное производство, которое годами вызывает гнев и беспокойство местных жителей. С 2018 года против запуска завода проводили митинги и подписывали петиции, но безуспешно. Теперь завод увеличит мощность втрое, но повлиять на требования к его безопасности Эстония вряд ли сможет. Rus.Postimees разбирался, чем это грозит нашим приграничным деревням и городам и что об этом объекте думает Спасательный департамент.