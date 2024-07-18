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«Титан-Полимер» - российская бомба замедленного действия на границе. Спасатели комментируют ее опасность для Эстонии

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Eero Vabamägi/Postimees

В Псковской области, практически на границе с Эстонией, будет расширено опасное производство, которое годами вызывает гнев и беспокойство местных жителей. С 2018 года против запуска завода проводили митинги и подписывали петиции, но безуспешно. Теперь завод увеличит мощность втрое, но повлиять на требования к его безопасности Эстония вряд ли сможет. Rus.Postimees разбирался, чем это грозит нашим приграничным деревням и городам и что об этом объекте думает Спасательный департамент.  

Почему нас заинтересовал этот объект и почему именно сейчас, может спросить читатель. Запуск первой очереди завода мощностью около 72 тыс. тонн различных полимеров в год состоялся в конце декабря 2018 года. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин. 

«В рамках второй очереди завод планирует производить сырье для собственного производства - гранулы, которые относятся к первому классу опасности, - писала о производстве "Псковская губерния". - После протестов населения в 2018 и 2019 годах компания заявила, что пока речь о строительстве второй очереди не идет: эти же тезисы транслировала псковская пропаганда».

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